Ленивые вареники с вишней и сметаной для завтрака за 10 минут: самый простой рецепт
Одно из самых простых и вкусных блюд для быстрого и сытного завтрака – ленивые вареники, основа для которых – творожное тесто. Для начинки можно использовать: ягоды, фрукты, шоколад.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых вареников для завтрака с вишней.
Видео дня
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1/3 ч. л.
Начинка:
- замороженные или свежие вишня/малина/черника
Соус:
- йогурт/сметана + сгущенка
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйцо, сахар и соль, хорошо взбейте блендером.
2. Добавьте муку и замесите тесто, выложите его в поверхность присыпанную мукой и сделайте колбаску. Нарежьте на одинаковые куски, во внутрь положите вишни, руками сформируйте шарик.
3. Воду доведите до кипения, посолите и варите вареники 5 минут, пока не всплывут.
Подавайте вареники горячими, можно со сметаной, йогуртом или сгущенным молоком.