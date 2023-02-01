Одно из самых простых и вкусных блюд для быстрого и сытного завтрака – ленивые вареники, основа для которых – творожное тесто. Для начинки можно использовать: ягоды, фрукты, шоколад.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, ленивых вареников для завтрака с вишней.

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Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

мука – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

Начинка:

замороженные или свежие вишня/малина/черника

Соус:

йогурт/сметана + сгущенка

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйцо, сахар и соль, хорошо взбейте блендером.

2. Добавьте муку и замесите тесто, выложите его в поверхность присыпанную мукой и сделайте колбаску. Нарежьте на одинаковые куски, во внутрь положите вишни, руками сформируйте шарик.

3. Воду доведите до кипения, посолите и варите вареники 5 минут, пока не всплывут.

Подавайте вареники горячими, можно со сметаной, йогуртом или сгущенным молоком.