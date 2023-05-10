Ленивые вареники готовятся проще, чем классические. Для теста можно использовать творог, он придаст вареникам нежную текстуру. А также ленивые вареники можно готовить с начинкой и соусами из сметаны, ягод, апельсинового сока.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с соусом из апельсинового сока.

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Ингредиенты:

кисломолочный творог – 450 г

мука – 100 г

яйца – 1 шт.

сахар – 50 г

ванильный сахар – 5 г

Соус:

апельсиновый сок – 75 г

сахар – 15 г

сливочное масло – 25 г

цедра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог отожмите. Добавьте яйцо, сахар и хорошо разомните вилкой, после всыпьте муку, перемешайте.

2. Руками из теста сформируйте шарики.

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока не всплывут.

4. Соус: сок доведите до кипения с сахаром и затяните сливочным маслом.

Готовые вареники полейте соусом и подавайте.

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