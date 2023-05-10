Ленивые вареники за 10 минут с вкусным соусом: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Вкусные ленивые вареники

Ленивые вареники готовятся проще, чем классические. Для теста можно использовать творог, он придаст вареникам нежную текстуру. А также ленивые вареники можно готовить с начинкой и соусами из сметаны, ягод, апельсинового сока. 

Ленивые вареники со сметаной

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с соусом из апельсинового сока. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 450 г
  • мука – 100 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 5 г

Соус:

  • апельсиновый сок – 75 г
  • сахар – 15 г
  • сливочное масло – 25 г
  • цедра – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Творог отожмите. Добавьте яйцо, сахар и хорошо разомните вилкой, после всыпьте муку, перемешайте. 

Творог для сырников

2. Руками из теста сформируйте шарики. 

Ленивые вареники из домашнего творога

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока не всплывут. 

Сколько варить вареники

4. Соус: сок доведите до кипения с сахаром и затяните сливочным маслом. 

Готовые ленивые вареники

Готовые вареники полейте соусом и подавайте. 

Вареники с ягодами и орехами

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