Ленивые вареники за 10 минут с вкусным соусом: рецепт от Владимира Ярославского
Ленивые вареники готовятся проще, чем классические. Для теста можно использовать творог, он придаст вареникам нежную текстуру. А также ленивые вареники можно готовить с начинкой и соусами из сметаны, ягод, апельсинового сока.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с соусом из апельсинового сока.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 450 г
- мука – 100 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 5 г
Соус:
- апельсиновый сок – 75 г
- сахар – 15 г
- сливочное масло – 25 г
- цедра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог отожмите. Добавьте яйцо, сахар и хорошо разомните вилкой, после всыпьте муку, перемешайте.
2. Руками из теста сформируйте шарики.
3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и варите, пока не всплывут.
4. Соус: сок доведите до кипения с сахаром и затяните сливочным маслом.
Готовые вареники полейте соусом и подавайте.
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