Чтобы долго не возиться с затворением теста для ватрушек, можно использовать обычные баранки. С таким десертом вы справитесь за считанные минуты. Все, на что придется потратить время, это приготовление сладкой творожной начинки.

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Идея приготовления мини-ватрушек из баранок опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Выпекаются максимум 20 минут.

Ингредиенты:

баранки – 1 пачка

молоко – 300 мл.

кисломолочный творог – 350 г

яйца – 1 шт.

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Баранки залить молоком и оставить на 30 минут.

2. Отдельно блендером смешать творог, сахар, яйцо.

3. Затем выложить баранки на пергамент.

4. Начинить творогом.

5. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

6. Есть после охлаждения.

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