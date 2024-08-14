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Ленивые ватрушки без раскатывания теста: понадобятся бублики
Чтобы долго не возиться с затворением теста для ватрушек, можно использовать обычные баранки. С таким десертом вы справитесь за считанные минуты. Все, на что придется потратить время, это приготовление сладкой творожной начинки.
Идея приготовления мини-ватрушек из баранок опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Выпекаются максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- баранки – 1 пачка
- молоко – 300 мл.
- кисломолочный творог – 350 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Баранки залить молоком и оставить на 30 минут.
2. Отдельно блендером смешать творог, сахар, яйцо.
3. Затем выложить баранки на пергамент.
4. Начинить творогом.
5. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
6. Есть после охлаждения.
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