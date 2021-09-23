Ленивый австрийский штрудель с главным осенним фруктом за 30 минут
Главные осенние фрукты – однозначно яблоки и груши, которые как раз сейчас уже полностью спелые и полны витаминов, которые так необходимы осенью. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют есть их в сыром виде, так они будут наиболее полезными, но яблоки можно еще запекать в медом и корицей, добавлять в пироги, также и груши, их них получится великолепный, ароматный крамбл.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом вкуснейшего австрийского штруделя с яблоками, который будет самым лучшим угощением к чаю.
Ингредиенты:
яблоки – 1 кг
сливочное масло – 150 г
мука – 250 г
соль – щепотка
питьевая вода – 125 мл
желтки – 2 шт.
лимонный сок – 4 ст. л.
изюм – 100 г
рубленый миндаль – 75 г
белый хлеб – 100 г
сметана – 125 г
сахар – 100 г
молотая корица – 1 ч. л.
сахарная пудра – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Тесто: муку просейте дважды прямо на стол, добавьте соль и сделайте в муке углубление. Растопите сливочное масло, воду хорошо нагрейте.
Аккуратно добавьте в углубление сливочное масло, воду, а также желтки и хорошо перемешайте. Затем прямо руками месите его около 10 минут, чтобы оно стало эластичным. Сделайте из него шар и заверните в пищевую пленку, так оставьте его на 1 час при комнатной температуре. Тесто должно увеличиться в несколько раз.
Начинка для штруделя: помойте яблоки и удалите сердцевинки, нарежьте кубиком, добавьте сахар, корицу, рубленный миндаль, изюм и порезанный или покрошенный хлеб, все хорошо перемешайте.
Готовое тесто хорошо раскатайте, чтобы оно стало очень тонким, даже руками можно его растянуть.
Выложите готовую начинку и самое главное – правильно сверните его, чтобы начинка не выпала.
Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом, сверху смажьте его сливочным маслом и отправьте в духовку на 45 минут.
Готовое угощение можно подавать сразу горячим с шариком мороженного.
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