Ленивый австрийский штрудель с главным осенним фруктом за 30 минут

Главные осенние фрукты – однозначно яблоки и груши, которые как раз сейчас уже полностью спелые и полны витаминов, которые так необходимы осенью. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют есть их в сыром виде, так они будут наиболее полезными, но яблоки можно еще запекать в медом и корицей, добавлять в пироги, также и груши, их них получится великолепный, ароматный крамбл.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом вкуснейшего австрийского штруделя с яблоками, который будет самым лучшим угощением к чаю.

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг

сливочное масло – 150 г

мука – 250 г

соль – щепотка

питьевая вода – 125 мл

Видео дня

желтки – 2 шт.

лимонный сок – 4 ст. л.

изюм – 100 г

рубленый миндаль – 75 г

белый хлеб – 100 г

сметана – 125 г

сахар – 100 г

молотая корица – 1 ч. л.

сахарная пудра – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Тесто: муку просейте дважды прямо на стол, добавьте соль и сделайте в муке углубление. Растопите сливочное масло, воду хорошо нагрейте. Аккуратно добавьте в углубление сливочное масло, воду, а также желтки и хорошо перемешайте. Затем прямо руками месите его около 10 минут, чтобы оно стало эластичным. Сделайте из него шар и заверните в пищевую пленку, так оставьте его на 1 час при комнатной температуре. Тесто должно увеличиться в несколько раз. Начинка для штруделя: помойте яблоки и удалите сердцевинки, нарежьте кубиком, добавьте сахар, корицу, рубленный миндаль, изюм и порезанный или покрошенный хлеб, все хорошо перемешайте. Готовое тесто хорошо раскатайте, чтобы оно стало очень тонким, даже руками можно его растянуть. Выложите готовую начинку и самое главное – правильно сверните его, чтобы начинка не выпала. Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом, сверху смажьте его сливочным маслом и отправьте в духовку на 45 минут.

Готовое угощение можно подавать сразу горячим с шариком мороженного.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: