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Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде
Хрустящие хачапури из мягкого теста и большим количеством сыра внутри – идеальный вариант сытного перекуса. А если готовить их в домашних условиях – получается еще и очень бюджетно. И совсем не обязательно включать духовку, ведь можно сделать блюдо прямо на сковороде.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketrin_lifestyle_ в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 120 г
- молоко – 200 мл
- яйца – 1 шт.
- сахар – 0,5 ч. л.
- соль – по вкусу
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- твердый сыр – 250 г
Способ приготовления:
1. Соедините все ингредиенты вместе.
2. Сыр натрите.
3. Сковороду хорошо смажьте маслом.
4. Готовьте на медленном огне около 5-7 минут под закрытой крышкой.
5. Обжарьте с другой стороны.
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