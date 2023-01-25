Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

Хрустящие хачапури из мягкого теста и большим количеством сыра внутри – идеальный вариант сытного перекуса. А если готовить их в домашних условиях – получается еще и очень бюджетно. И совсем не обязательно включать духовку, ведь можно сделать блюдо прямо на сковороде.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketrin_lifestyle_ в Instagram.

Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • мука – 120 г
  • молоко – 200 мл
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • твердый сыр – 250 г
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Способ приготовления:

Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

1. Соедините все ингредиенты вместе.

Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

2. Сыр натрите.

3. Сковороду хорошо смажьте маслом.

Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

4. Готовьте на медленном огне около 5-7 минут под закрытой крышкой.

5. Обжарьте с другой стороны.

Ленивое хачапури на скорую руку: готовится на сковороде

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