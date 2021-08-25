Ленивый хачапури на сковороде для завтрака за 10 минут

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний ленивый хачапури на сковороде

Утром всегда хочется приготовить быстрый завтрак, но нужно помнить и о том, чтобы он был сытным и полезным. Прекрасным вариантом может быть – хачапури, только ленивые, готовятся они всего – 10 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и ароматного хачапури в виде блина, основой которого будет сыр, немного муки и зелень.

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.

  • Молоко – 250 мл

  • Мука – 150 г

  • Сливочное масло – 20-30 г

  • Сыр Сулугуни – 300 г

  • Соль, перец – по вкусу

  • Зелень – по желанию

​​​​​​​​​​​​​​ Способ приготовления:

  1. Натрите на крупной терке сыр.

  2. Яйцо взбейте с солью, добавьте молоко, просеянную муку и сыр, все аккуратно перемешайте.

  3. Нарежьте зелень и добавьте в тесто.

  4. Сковороду хорошо смажьте сливочным маслом, выложите тесто, хорошо распределите его, накройте крышкой, когда блин хорошо прожарится – около 3 минут, переверните и обжарьте с другой стороны.

  5. Выложите готовый хачапури на подходящую посуду, порежьте и дайте 1-2 минуты ему остынуть.

Блюдо получится очень вкусным, ароматные и по-настоящему сырным. Вы с легкостью сможете его сочетать с салатом, запеченными овощами.

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Домашний хачапури

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