Ленивый хачапури на сковороде для завтрака за 10 минут
Утром всегда хочется приготовить быстрый завтрак, но нужно помнить и о том, чтобы он был сытным и полезным. Прекрасным вариантом может быть – хачапури, только ленивые, готовятся они всего – 10 минут.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и ароматного хачапури в виде блина, основой которого будет сыр, немного муки и зелень.
Ингредиенты:
Яйца – 1 шт.
Молоко – 250 мл
Мука – 150 г
Сливочное масло – 20-30 г
Сыр Сулугуни – 300 г
Соль, перец – по вкусу
Зелень – по желанию
Способ приготовления:
Натрите на крупной терке сыр.
Яйцо взбейте с солью, добавьте молоко, просеянную муку и сыр, все аккуратно перемешайте.
Нарежьте зелень и добавьте в тесто.
Сковороду хорошо смажьте сливочным маслом, выложите тесто, хорошо распределите его, накройте крышкой, когда блин хорошо прожарится – около 3 минут, переверните и обжарьте с другой стороны.
Выложите готовый хачапури на подходящую посуду, порежьте и дайте 1-2 минуты ему остынуть.
Блюдо получится очень вкусным, ароматные и по-настоящему сырным. Вы с легкостью сможете его сочетать с салатом, запеченными овощами.
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