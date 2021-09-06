Ленивый хачапури по-аджарски с зеленью на сковороде

Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни, которое готовится не просто, но существует много его вариаций, среди которых всегда можно выбрать самую удачную. Стоит отметить, что есть его можно даже на завтрак.

Редакция FoodOboz делится рецептом ленивого хачапури с сыром и зеленью, и самое главное – на рисовой муке, который вы с легкостью приготовите всего за 10 минут на сковороде.

Ингредиенты

творог 2% – 180г

сыр сулугуни – 120 г

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яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 2, 5 ст. л.

зелень любая – 1 пучок

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – о тделите белок от желтка. В отдельной миске разомните творог, добавьте муку, разрыхлитель, сыр сулугуни и посолите по вкусу, тщательно перемешайте, добавьте измельченную зелень. Разогрейте сковороду, никакого масла не добавляем, выкладываем на сковородку и в форме лодочки с небольшим углублением по середине, обязательно накройте крышкой. Жарьте блюдо на медленном огне около 5 минут, так вы получите приятную корочку. Затем переверните хачапури и сверху щедроприсыпьте сыром, накройте снова крышкой и еще 2-3 минуты готовьте.

Блюдо получится очень нежным и вкусным.

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