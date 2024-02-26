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Ленивый капустный пирог без теста: готовится на сковороде
Из капусты можно готовить не только борщ и пирожки, но еще и вкусные пироги, вареники. Еще капусту можно вкусно тушить, жарить и готовить даже стейки.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного и легкого капустного пирога, который готовится без теста.
Ингредиенты:
- 150-200 г капусты
- соль
- 1 яйцо
- 20 г муки
- 30 г сыра
Способ приготовления:
1. Капусту тоненько шинкуем, добавляем соль и помните руками.
2. Добавьте 1 яйцо, добавьте муку и перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте.
3. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо распределите равномерным слоем.
4. Присыпьте кунжутом и жарьте под крышкой по бокам на смазанной маслом сковороде.
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