Из капусты можно готовить не только борщ и пирожки, но еще и вкусные пироги, вареники. Еще капусту можно вкусно тушить, жарить и готовить даже стейки.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного и легкого капустного пирога, который готовится без теста.

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Ингредиенты:

150-200 г капусты

соль

1 яйцо

20 г муки

30 г сыра

Способ приготовления:

1. Капусту тоненько шинкуем, добавляем соль и помните руками.

2. Добавьте 1 яйцо, добавьте муку и перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте.

3. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо распределите равномерным слоем.

4. Присыпьте кунжутом и жарьте под крышкой по бокам на смазанной маслом сковороде.

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