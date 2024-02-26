Ленивый капустный пирог без теста: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный пирог

Из капусты можно готовить не только борщ и пирожки, но еще и вкусные пироги, вареники. Еще капусту можно вкусно тушить, жарить и готовить даже стейки. 

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного и легкого капустного пирога, который готовится без теста. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 150-200 г капусты
  • соль
  • 1 яйцо
  • 20 г муки
  • 30 г сыра

Способ приготовления: 

1. Капусту тоненько шинкуем, добавляем соль и помните руками.

Капуста для пирога

2. Добавьте 1 яйцо, добавьте муку и перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте. 

Приготовление основы для пирога

3. Переложите массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо распределите равномерным слоем.

4. Присыпьте кунжутом и жарьте под крышкой по бокам на смазанной маслом сковороде.

Готовый пирог

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