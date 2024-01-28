Ленивый литой "Медовик" без раскатки коржей: готовится элементарно
Если на приготовление традиционного "Медовика" не хватает времени – воспользуйтесь ленивым вариантом. Для него не придется раскатывать несколько коржей – нужно просто испечь тесто. Оно получается очень нежным и пышным.
Идея приготовления ленивого бисквитного "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Десерт подойдет на любой случай.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 170 г
- сахар – 100 г
- желтки – 4 шт
- сметана – 250 г
- мед – 300 г
- мука – 400 г
- корица – 1 ч.л.
- сода – 1,5 ч.л.
Ингредиенты для крема:
- сметана – 600 г
- сахарная пудра – 100 г
- ванильный аромат – 2-3 капли
- чернослив, грецкие орехи – по желанию
Способ приготовления:
1. К мягкому маслу добавить сахар и взбить миксером.
2. По одному добавить желтки, не прекращая взбивать, сметану, жидкий мед.
3. В отдельной емкости соединить муку, корицу и соду.
4. Перемешать и добавить в жидкие ингредиенты.
5. Все сбить до однородности на низких оборотах миксера.
6. Выложить тесто в форму 25 см.
7. Поставить в предварительно разогретую до 175 градусов духовку и выпекать 40-50 минут.
8. Готовый бисквит полностью охладить и разрезать на два коржа. Если сверху образовался горбик – его нужно срезать и сделать из него крошку.
Способ приготовления крема:
1. Сметану, сахар и ванильный аромат взбить миксером до образования пышной массы. Если сметана низкой жирности и не сбивается – можно добавить загуститель.
2. Смазать лепешки кремом сверху и по бокам.
3. По желанию поверх крема и между коржами добавить чернослив и грецкие орехи.
4. Поставить в холодильник на ночь.
5. Украсить по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: