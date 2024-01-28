Если на приготовление традиционного "Медовика" не хватает времени – воспользуйтесь ленивым вариантом. Для него не придется раскатывать несколько коржей – нужно просто испечь тесто. Оно получается очень нежным и пышным.

Идея приготовления ленивого бисквитного "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Десерт подойдет на любой случай.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 170 г

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сахар – 100 г

желтки – 4 шт

сметана – 250 г

мед – 300 г

мука – 400 г

корица – 1 ч.л.

сода – 1,5 ч.л.

Ингредиенты для крема:

сметана – 600 г

сахарная пудра – 100 г

ванильный аромат – 2-3 капли

чернослив, грецкие орехи – по желанию

Способ приготовления:

1. К мягкому маслу добавить сахар и взбить миксером.

2. По одному добавить желтки, не прекращая взбивать, сметану, жидкий мед.

3. В отдельной емкости соединить муку, корицу и соду.

4. Перемешать и добавить в жидкие ингредиенты.

5. Все сбить до однородности на низких оборотах миксера.

6. Выложить тесто в форму 25 см.

7. Поставить в предварительно разогретую до 175 градусов духовку и выпекать 40-50 минут.

8. Готовый бисквит полностью охладить и разрезать на два коржа. Если сверху образовался горбик – его нужно срезать и сделать из него крошку.

Способ приготовления крема:

1. Сметану, сахар и ванильный аромат взбить миксером до образования пышной массы. Если сметана низкой жирности и не сбивается – можно добавить загуститель.

2. Смазать лепешки кремом сверху и по бокам.

3. По желанию поверх крема и между коржами добавить чернослив и грецкие орехи.

4. Поставить в холодильник на ночь.

5. Украсить по желанию.

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