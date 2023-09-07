Вкусный, ароматный "Медовик" можно готовить по-разному и с разным кремом. Но, нужно помнить, что вкус и структура десерта зависит именно от теста.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Медовика" с сметанным кремом, который будет очень мягким и удачным.

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Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 200 г

мед – 250 г

мука – 375 г

масло – 40 г

сода (не гашеная) – 2 ч. л.

орехи – 1 ст.

Крем:

сметана – 0,5 л

сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Тесто: масло растопите и оставьте немного остыть. Если мед густой, подтопите его на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до белого. Добавьте к ним масло, мед, муку, соду, перемешайте, тесто должно быть однородное, как густая сметана.

2. Разделите его на 3 части. Застелите противень пергаментом, выложите 1/3 теста, разровняйте, посыпьте сверху 1/3 измельченных орехов и выпекайте при 180 С до готовности, минут 10-15 (ориентируйтесь на свою духовку). Испеките таким образом остальные лепешки.

3. Крем: взбейте на небольших оборотах сметану с сахаром. Разделите крем на две части и перемажьте коржи, собирая торт. Поставьте готовый торт в холодильник.

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