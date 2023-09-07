Ленивый "Медовик" без раскатывания теста: самый легкий рецепт десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
273
Ленивый 'Медовик' без раскатывания теста: самый легкий рецепт десерта

Вкусный, ароматный "Медовик" можно готовить по-разному и с разным кремом. Но, нужно помнить, что вкус и структура десерта зависит именно от теста. 

Вкусный домашний ''Медовик''

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Медовика" с сметанным кремом, который будет очень мягким и удачным. 

Рецепт ''Медовика''
Видео дня

Ингредиенты: 

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 200 г
  • мед – 250 г
  • мука – 375 г
  • масло – 40 г
  • сода (не гашеная) – 2 ч. л. 
  • орехи – 1 ст.

Крем:

  • сметана – 0,5 л
  • сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Тесто:  масло растопите и оставьте немного остыть. Если мед густой, подтопите его на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до белого. Добавьте к ним масло, мед, муку, соду, перемешайте, тесто должно быть однородное, как густая сметана.

Тесто для коржей

2. Разделите его на 3 части. Застелите противень пергаментом, выложите 1/3 теста, разровняйте, посыпьте сверху 1/3 измельченных орехов и выпекайте при 180 С до готовности, минут 10-15 (ориентируйтесь на свою духовку). Испеките таким образом остальные лепешки.

Готовые коржи

3. Крем: взбейте на небольших оборотах сметану с сахаром. Разделите крем на две части и перемажьте коржи, собирая торт. Поставьте готовый торт в холодильник. 

Готовый торт

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты