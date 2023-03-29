Один из самых вкусных домашних десертов – "Медовик", основа которого – медовые коржи и очень нежный заварной крем. Стоит отметить, что коржи для торта можно готовить и на сковороде.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого "Медовика" за 30 минут, который получится очень мягким и хорошо пропитанным.

Видео дня

Ингредиенты:

мед – 80 г

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 3 шт.

сода – 1 ч .л.

мука – 200 г

соль – щепотка

Для крема:

молоко – 400 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

кукурузный крахмал – 3 ст. л.

сахар – 100 г

Способ приготовления:

1. Заварной крем: подогрейте молоко, в миске смешайте яйцо, сахар и крахмал. Тонкой струйкой введите небольшую часть теплого молока. Перемешайте до однородности и вылейте смесь в молоко. Ставьте на средний огонь и постоянно помешивайте крем, доведите до загустения.

2. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, перемешайте до полного растворения масла и после накройте пленкой в контакт и отправьте в холодильник.

3. Коржи: мед подогрейте на маленьком огне, добавьте соду, постоянно помешивая проварите на минимальном огне 1-2 минуты до получения карамельного цвета. Снимите с огня и добавьте масло, перемешайте до полного растворения сливочного масла.

4. К яйцам добавьте щепотку соли и взбейте миксером 5 минут, всыпать сахар и взбивать еще 1-2 минуты. Охлажденную смесь меда тонкой стройной добавьте к яйцам, просейте муку и перемешайте лопаткой до однородности.

5. Тесто разделите на две части, вылейте на пергамент и распределите тонким слоем. Отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 6-7 минут.

6. Обрежьте края лепешки и разделите лепешку на 2,3 или 4 части, чем больше лепешек тем выше будет медовик. Обрезанные кусочки измельчите в крошку.

7. Перемажьте каждый слой, а также смажьте края и верх торта, сверху присыпьте крошкой и отправьте в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: