Ленивый "Медовик" за 30 минут: как по-новому приготовить вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,3 т.
Рецепт 'Медовика'

Один из самых вкусных домашних десертов – "Медовик", основа которого – медовые коржи и очень нежный заварной крем. Стоит отметить, что коржи для торта можно готовить и на сковороде. 

Медовые коржи без раскатывания теста

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого "Медовика" за 30 минут, который получится очень мягким и хорошо пропитанным. 

Рецепт торта
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Ингредиенты: 

  • мед – 80 г
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 3 шт.
  • сода – 1 ч .л. 
  • мука – 200 г
  • соль – щепотка 

Для крема:

  • молоко – 400 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сливочное масло – 50 г
  • кукурузный крахмал – 3 ст. л.
  • сахар – 100 г

Способ приготовления: 

1. Заварной крем: подогрейте молоко, в миске смешайте яйцо, сахар и крахмал. Тонкой струйкой введите небольшую часть теплого молока. Перемешайте до однородности и вылейте смесь в молоко. Ставьте на средний огонь и постоянно помешивайте крем, доведите до загустения.

Приготовление крема

2. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, перемешайте до полного растворения масла и после накройте пленкой в контакт и отправьте в холодильник.

Готовый крем

3. Коржи: мед подогрейте на маленьком огне, добавьте соду, постоянно помешивая проварите на минимальном огне 1-2 минуты до получения карамельного цвета. Снимите с огня и добавьте масло, перемешайте до полного растворения сливочного масла.

Основа для коржей

4. К яйцам добавьте щепотку соли и взбейте миксером 5 минут, всыпать сахар и взбивать еще 1-2 минуты. Охлажденную смесь меда тонкой стройной добавьте к яйцам, просейте муку и перемешайте лопаткой до однородности.

Приготовление теста

5. Тесто разделите на две части, вылейте на пергамент и распределите тонким слоем. Отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 6-7 минут.

Как правильно готовить коржи

6. Обрежьте края лепешки и разделите лепешку на 2,3 или 4 части, чем больше лепешек тем выше будет медовик. Обрезанные кусочки измельчите в крошку.

Приготовление торта ''Медовик''

7. Перемажьте каждый слой, а также смажьте края и верх торта, сверху присыпьте крошкой и отправьте в холодильник на несколько часов. 

Домашний медовик без духовки

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