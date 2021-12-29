Ленивый "Наполеон" без выпечки для праздничного стола: новый рецепт привычного десерта
Торт "Наполеон" – один из самых вкусных и легких в приготовлении десертов. Самое главное – сделать удачное тесто, но и его можно заменить печеньем и просто приготовить вкусный заварной крем.
Блогер Ирина Волк поделилась в Instagram рецептом вкусного ленивого "Наполеона" без выпечки, который станет отличным вариантом вкусного десерта для новогоднего стола.
Ингредиенты:
печенье "ушки" 600-700 гр
Для заварного крема:
яйца – 3 шт.
сахар – 1 ст. л.
мука – 3 ст. л.
молоко – 800 мл
сливочное масло – 200 г
ванильный сахар – 1 пакет
Способ приготовления:
1. Крем: смешайте сахар, муку и ванильный сахар, добавьте яйца и хорошо перемешайте.
2. Доведите молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в яично-сахарную смесь, после варите смесь на медленном огне до загустения.
3. Готовый крем остудите и добавьте сливочное масло комнатной температуры и хорошо перемешайте.
4. Соберите торт: возьмите кольцо от формы, застелите пергамент, выложите крем, сверху слой печенья и так все слои, пока не кончится печенье и крем, сверху присыпьте крошкой из печенья.
5. Готовый торт поставьте в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
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