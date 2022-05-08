Ленивый "Наполеон": как испечь все коржи одновременно на одном противне
Всеми любимый торт "Наполеон" имеет множество вариаций приготовления. Для того чтобы облегчить процесс, меняют тесто на печенье, а также экспериментируют с разными вариантами крема. Но чтобы вкус был неизменным, а времени тратилось меньше – нужно изменить технологию выпекания коржей. Их можно легко поместить на один противень.
Идея приготовления ленивого торта "Наполеон" опубликована на странице cook_enjoying в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное бесдрожжевое тесто – 500 г
молоко – 800-900 г
сахар – 150-200 г
кукурузный крахмал – 70 г
яйца – 3 шт
ваниль/ванильный сахар/ванилин/ванильный ароматизатор
сливочного масло комнатной температуры – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, сахар, ваниль и крахмал до однородности, влить молоко.
2. Варить на водяной бане или в кастрюле с толстым дном на маленьком огне до загустения.
3. Немного охладить, положить масло.
4. Отлично перемешать массу, накрыть пленкой в контакт и полностью охладить.
5. Тесто разрезать на равные квадраты и не раскатывать.
6. Обрезки оставить для декора.
7. Все выложить на противень с пергаментом, сделать проколы вилкой.
8. Немного посыпать сахаром и выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут до румяной корочки.
9. Охладить и поделить на слои.
10. Спеченные обрезки из теста измельчить в крошку.
11. Каждый слой смазать кремом, сформовать тортик.
12. Сверху тоже хорошо смазать кремом.
13. Посыпать крошкой и оставить в холодильник на час.
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