Всеми любимый торт "Наполеон" имеет множество вариаций приготовления. Для того чтобы облегчить процесс, меняют тесто на печенье, а также экспериментируют с разными вариантами крема. Но чтобы вкус был неизменным, а времени тратилось меньше – нужно изменить технологию выпекания коржей. Их можно легко поместить на один противень.

Идея приготовления ленивого торта "Наполеон" опубликована на странице cook_enjoying в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бесдрожжевое тесто – 500 г

молоко – 800-900 г

сахар – 150-200 г

кукурузный крахмал – 70 г

яйца – 3 шт

ваниль/ванильный сахар/ванилин/ванильный ароматизатор

сливочного масло комнатной температуры – 200 г

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Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар, ваниль и крахмал до однородности, влить молоко.

2. Варить на водяной бане или в кастрюле с толстым дном на маленьком огне до загустения.

3. Немного охладить, положить масло.

4. Отлично перемешать массу, накрыть пленкой в контакт и полностью охладить.

5. Тесто разрезать на равные квадраты и не раскатывать.

6. Обрезки оставить для декора.

7. Все выложить на противень с пергаментом, сделать проколы вилкой.

8. Немного посыпать сахаром и выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут до румяной корочки.

9. Охладить и поделить на слои.

10. Спеченные обрезки из теста измельчить в крошку.

11. Каждый слой смазать кремом, сформовать тортик.

12. Сверху тоже хорошо смазать кремом.

13. Посыпать крошкой и оставить в холодильник на час.

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