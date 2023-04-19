Ленивый "Наполеон" за 1 час: тесто для десерта готовить не нужно
Один из самых простых и вкусных десертов – торт "Наполеон". Готовить его можно без приготовления теста, используя готовое слоеное. Идеальным кремом для этого торта будет заварной, к нему можно добавить сгущенное молоко.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, ленивого "Наполеона", который готовится без приготовления теста.
Основа:
- слоеное тесто – 500 г
Для крема:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 50 г
- молоко – 350 г
- вареное сгущенное молоко – 1 банка
- мука – 2 ст. л.
- сливочное масло – 150 г
- ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разморозьте, немножко раскатайте и нарежьте произвольными квадратиками. Переложите на противень, выпекайте 20 минут при 180 С.
2. Крем: молоко поставьте на огонь и доведите до кипения, яйца взбейте с сахаром и ванилью, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков. Далее часть горячего молока добавьте в яичную смесь, перемешайте и верните все в кастрюлю с горячим молоком, добавьте сгущенное молоко, верните на огонь. Готовьте постоянно помешивая на медленном огне до закипания, после снимите и добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности, пока оно полностью не растает.
3. Соберите торт: готовые квадратики переложите в миску, добавьте крем, перемешайте, выложите массу в подходящую форму, разровняйте лопаткой.
4. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.
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