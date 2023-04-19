Ленивый "Наполеон" за 1 час: тесто для десерта готовить не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт торта 'Наполеон'

Один из самых простых и вкусных десертов – торт "Наполеон". Готовить его можно без приготовления теста, используя готовое слоеное. Идеальным кремом для этого торта будет заварной, к нему можно добавить сгущенное молоко. 

Домашний торт ''Наполеон'' с заварным кремом

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, ленивого "Наполеона", который готовится без приготовления теста. 

Рецепт торта
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Основа:

  • слоеное тесто – 500 г

Для крема:

  • яйца – 3 шт. 
  • сахар – 50 г
  • молоко – 350 г
  • вареное сгущенное молоко – 1 банка 
  • мука – 2 ст. л.
  • сливочное масло – 150 г
  • ванильный сахар – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозьте, немножко раскатайте и нарежьте произвольными квадратиками. Переложите на противень, выпекайте 20 минут при 180 С. 

Тесто для торта

2. Крем: молоко поставьте на огонь и доведите до кипения, яйца взбейте с сахаром и ванилью, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков. Далее часть горячего молока добавьте в яичную смесь, перемешайте и верните все в кастрюлю с горячим молоком, добавьте сгущенное молоко, верните на огонь. Готовьте постоянно помешивая на медленном огне до закипания, после снимите и добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности, пока оно полностью не растает.

Готовый крем

3. Соберите торт: готовые квадратики переложите в миску, добавьте крем, перемешайте, выложите массу в подходящую форму, разровняйте лопаткой. 

Приготовление торта

4. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.

Готовый торт

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