Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и десертов. А также из него можно приготовить полезные домашние чипсы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога из лаваша с творогом.

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Ингредиенты:

лаваш

250 г. йогурта/кефира

1 яйцо

укроп/петрушка/зеленый лучок

соль

150 г кисломолочного сыра

150 г. моцареллы/сулугуни

кунжут

Способ приготовления:

1. В миске смешайте йогурт, яйцо, соль и зелень.

2. Кисломолочный творог смешайте с моцареллой.

3. Лаваш нарежьте на 5-6 равных кусочков под размер формы.

4. Каждый кусочек лаваша смочите в жидкой смеси, выложите в форму и посыпьте сыром, последний слой посыпьте кунжутом.

5. Готовьте в разогретой духовке 15-20 минут при 200 С.

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