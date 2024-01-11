Ленивый пирог из лаваша для быстрого перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и десертов. А также из него можно приготовить полезные домашние чипсы. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога из лаваша с творогом.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • 250 г. йогурта/кефира
  • 1 яйцо
  • укроп/петрушка/зеленый лучок
  • соль
  • 150 г кисломолочного сыра
  • 150 г. моцареллы/сулугуни
  • кунжут

Способ приготовления:

1. В миске смешайте йогурт, яйцо, соль и зелень.

Йогурт с яйцами

2. Кисломолочный творог смешайте с моцареллой.

Творожная смесь

3. Лаваш нарежьте на 5-6 равных кусочков под размер формы.

Лаваш для пирога

4. Каждый кусочек лаваша смочите в жидкой смеси, выложите в форму и посыпьте сыром, последний слой посыпьте кунжутом.

Приготовление пирога

5. Готовьте в разогретой духовке 15-20 минут при 200 С.

Готовый пирог

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