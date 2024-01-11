Ленивый пирог из лаваша для быстрого перекуса: самый простой рецепт
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок и десертов. А также из него можно приготовить полезные домашние чипсы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога из лаваша с творогом.
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Ингредиенты:
- лаваш
- 250 г. йогурта/кефира
- 1 яйцо
- укроп/петрушка/зеленый лучок
- соль
- 150 г кисломолочного сыра
- 150 г. моцареллы/сулугуни
- кунжут
Способ приготовления:
1. В миске смешайте йогурт, яйцо, соль и зелень.
2. Кисломолочный творог смешайте с моцареллой.
3. Лаваш нарежьте на 5-6 равных кусочков под размер формы.
4. Каждый кусочек лаваша смочите в жидкой смеси, выложите в форму и посыпьте сыром, последний слой посыпьте кунжутом.
5. Готовьте в разогретой духовке 15-20 минут при 200 С.
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