Ленивый пирог из лаваша с грибами и колбасой: будет вкуснее, чем пицца

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивый пирог из лаваша с грибами и колбасой: будет вкуснее, чем пицца

Лаваш можно использовать для приготовления вкусных и сытных пирогов, а еще закусок, рулетов и десертов. Еще из лаваша получатся очень вкусные чипсы. 

Вкусный пирог из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с колбасой и грибами. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • лаваш тонкий – 4-5 листов
  • колбаса – 130 г
  • грибы – 100 г
  • яйца – 3 шт. 
  • молоко – 170 г 
  • моцарелла – 100 г 
  • соль, перец
  • масло для смазывания формы
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Форму смажьте растопленным маслом.

2. Лаваш укладываем "гармошкой" и выкладываем плотно в форму.

Как из лаваша приготовить вкусный пирог

3. Промежутки заполняем кусочками колбасы и грибов.

Сырые грибы

4. Для заливки: взбейте яйца, молоко, соль, перец и сыр. Вылейте в форму, разравнивая вилкой.

5. Запекаем 25 минут при 180 С.

Заливка для пирога

При подаче посыпаем зеленью!

Готовое блюдо

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