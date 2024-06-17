Лаваш можно использовать для приготовления вкусных и сытных пирогов, а еще закусок, рулетов и десертов. Еще из лаваша получатся очень вкусные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с колбасой и грибами.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 4-5 листов

колбаса – 130 г

грибы – 100 г

яйца – 3 шт.

молоко – 170 г

моцарелла – 100 г

соль, перец

масло для смазывания формы

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Форму смажьте растопленным маслом.

2. Лаваш укладываем "гармошкой" и выкладываем плотно в форму.

3. Промежутки заполняем кусочками колбасы и грибов.

4. Для заливки: взбейте яйца, молоко, соль, перец и сыр. Вылейте в форму, разравнивая вилкой.

5. Запекаем 25 минут при 180 С.

При подаче посыпаем зеленью!

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