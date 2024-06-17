Ленивый пирог из лаваша с грибами и колбасой: будет вкуснее, чем пицца
Лаваш можно использовать для приготовления вкусных и сытных пирогов, а еще закусок, рулетов и десертов. Еще из лаваша получатся очень вкусные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с колбасой и грибами.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 4-5 листов
- колбаса – 130 г
- грибы – 100 г
- яйца – 3 шт.
- молоко – 170 г
- моцарелла – 100 г
- соль, перец
- масло для смазывания формы
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Форму смажьте растопленным маслом.
2. Лаваш укладываем "гармошкой" и выкладываем плотно в форму.
3. Промежутки заполняем кусочками колбасы и грибов.
4. Для заливки: взбейте яйца, молоко, соль, перец и сыр. Вылейте в форму, разравнивая вилкой.
5. Запекаем 25 минут при 180 С.
При подаче посыпаем зеленью!
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