Ленивый пирог из лаваша с сыром и ягодами к чаю: самый легкий рецепт вкусного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Лаваш – отличная альтернатива тесту. Его можно использовать для приготовления вкусной пиццы и пирогов. А еще из него можно готовить чипсы, вкусные закуски. 

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с творогом и ягодами. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • лаваш – 200 г
  • ягоды любые – 300-400 г
  • творог – 360 г 
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка 
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Заливка: 

  • яйца – 2 шт. 
  • сметана – 200 г
  • сахар – 50 г
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начинки: в сыр добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешайте до однородности.

Творожная начинка

2. Лаваш разделите на 4 одинаковые части. На каждую часть лаваша выложите начинку и равномерно распределите. Посыпьте ягодами и заверните в рулет. 

Приготовление рулетов для десерта

3. Переложите рулеты в форму для запекания.  

Рулеты с творогом и ягодами

4. Для заливки: смешайте яйца, сметану, сахар и крахмал, перебейте блендером до однородности.

Заливка для блюда

5. Залейте смесью рулеты, сверху, по желанию, посыпаем ягодами и запекайте 40-45 минут при 180 С. 

Готовый десерт

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