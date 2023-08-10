Ленивый пирог из лаваша с сыром и ягодами к чаю: самый легкий рецепт вкусного десерта
Лаваш – отличная альтернатива тесту. Его можно использовать для приготовления вкусной пиццы и пирогов. А еще из него можно готовить чипсы, вкусные закуски.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с творогом и ягодами.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г
- ягоды любые – 300-400 г
- творог – 360 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
Заливка:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 200 г
- сахар – 50 г
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начинки: в сыр добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешайте до однородности.
2. Лаваш разделите на 4 одинаковые части. На каждую часть лаваша выложите начинку и равномерно распределите. Посыпьте ягодами и заверните в рулет.
3. Переложите рулеты в форму для запекания.
4. Для заливки: смешайте яйца, сметану, сахар и крахмал, перебейте блендером до однородности.
5. Залейте смесью рулеты, сверху, по желанию, посыпаем ягодами и запекайте 40-45 минут при 180 С.
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