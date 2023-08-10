Лаваш – отличная альтернатива тесту. Его можно использовать для приготовления вкусной пиццы и пирогов. А еще из него можно готовить чипсы, вкусные закуски.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с творогом и ягодами.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г

ягоды любые – 300-400 г

творог – 360 г

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

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Заливка:

яйца – 2 шт.

сметана – 200 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начинки: в сыр добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешайте до однородности.

2. Лаваш разделите на 4 одинаковые части. На каждую часть лаваша выложите начинку и равномерно распределите. Посыпьте ягодами и заверните в рулет.

3. Переложите рулеты в форму для запекания.

4. Для заливки: смешайте яйца, сметану, сахар и крахмал, перебейте блендером до однородности.

5. Залейте смесью рулеты, сверху, по желанию, посыпаем ягодами и запекайте 40-45 минут при 180 С.

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