Я дуже люблю лінивих людей. Вони або самі стають рушіями прогресу, або ж надихають таких людей як я — вигадувати щось цікаве і дуже просте.

От, наприклад, не завжди треба заморочуватися з тістом для пирога. Можна взяти тортилью, намудрувати до неї начинку із кетчупом і запекти. Пьорфект. Якраз для тих, в кого любов до гарячої домашньої випічки і до лінощів — знаходиться десь на одному рівні.

По продуктах все максимально просто, їх всього чотири: 10-12 штучок тортильї, 450 г сиру моцарела, 150 г салямі чорізо і 1 пачка лагідного кетчупу (він такий солодкуватий і взагалі, те що треба до гострого салямі).

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Спочатку ставите духовку розігріватися до 200 градусів. Тим часом тортилью змащуєте 1 ст.л кетчупу кожну, додаєте тертий сир, приблизно 30-40 г на одну тортилью, викладаєте по кілька скибочок салямі. Згортаєте тортилью та розрізаєте на 2 частини. Викладаєте в форму і присипаєте ще зверху сиром.

Запікаєте 20-30 хвилин, щоб цей сир розплавився і тягнувся до неможливого апетитно. Коли вже сил не стане терпіти — відламуйте шматки пирога та насолоджуйтеся.

І нехай сир тече по руках, так навіть смачніше. Цьом.