Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного перекуса. К примеру, пирога. Но для того, чтобы сэкономить время и не замешивать долго тесто, можно использовать лаваш. Для сочности следует добавить вкусный сливочный соус.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Ольги Романчук (olya_romanchyk_) в Instagram.

Ингредиенты:

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лаваш

куриное филе

шампиньоны

лук, чеснок

сыр (можно моцарелла)

яйцо

сметана 10-15%

Способ приготовления:

1. Шампиньоны, куриное филе, чеснок и лук обжарить на антипригарной сковороде без масла.

2. Для заливки смешать сметану, яйца, сыр.

3. Выкладываем все слоями.

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