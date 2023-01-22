Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного перекуса. К примеру, пирога. Но для того, чтобы сэкономить время и не замешивать долго тесто,  можно использовать лаваш. Для сочности следует добавить вкусный сливочный соус.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Ольги Романчук (olya_romanchyk_) в Instagram.

Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

Ингредиенты:

Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша
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  • лаваш
  • куриное филе
  • шампиньоны
  • лук, чеснок
  • сыр (можно моцарелла)
  • яйцо
  • сметана 10-15%

Способ приготовления:

Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

1. Шампиньоны, куриное филе, чеснок и лук обжарить на антипригарной сковороде без масла.

Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

2. Для заливки смешать сметану, яйца, сыр.

Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша

3. Выкладываем все слоями.

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