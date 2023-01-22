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Ленивый пирог с курицей и грибами: готовится из лаваша
Курица и грибы – это идеальное сочетание для приготовления сытного перекуса. К примеру, пирога. Но для того, чтобы сэкономить время и не замешивать долго тесто, можно использовать лаваш. Для сочности следует добавить вкусный сливочный соус.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Ольги Романчук (olya_romanchyk_) в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- куриное филе
- шампиньоны
- лук, чеснок
- сыр (можно моцарелла)
- яйцо
- сметана 10-15%
Способ приготовления:
1. Шампиньоны, куриное филе, чеснок и лук обжарить на антипригарной сковороде без масла.
2. Для заливки смешать сметану, яйца, сыр.
3. Выкладываем все слоями.
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