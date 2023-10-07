Когда времени на приготовление блюд мало – сделайте такой пирог. Для него даже не нужно раскатывать тесто, ведь у основания тесто фило, которое можно приобрести уже готовое в магазине. На него нужно выложить начинку и запечь.

Идея приготовления пирога с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Шпинат следует использовать свежий.

Ингредиенты:

тесто фило, 400 г.

сыр фета – 200 г.

творог кисломолочный – 150 г.

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сыр твердый – 50 г.

яйца – 2 шт.

шпинат, два больших пучка

масло – 80 г.

соль, перец, чеснок

Способ приготовления:

1. Разморозить тесто фило как указано на пачке.

2. Свежий шпинат нарезать и немного обжарить на сливочном масле. (Замороженный тоже можно использовать, но полностью испарить жидкость).

3. Все ингредиенты для начинки смешать, посолить и поперчить по вкусу.

4. Дно выпечки смазать маслом и начать выкладывать тесто фило.

5. Каждый лист необходимо смазывать щедро маслом.

6. Выложить начинку, свободные углы теста завернуть внутрь.

7. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

8. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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