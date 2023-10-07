Ленивый пирог с сыром и шпинатом из теста фило: хватит на всю семью
Когда времени на приготовление блюд мало – сделайте такой пирог. Для него даже не нужно раскатывать тесто, ведь у основания тесто фило, которое можно приобрести уже готовое в магазине. На него нужно выложить начинку и запечь.
Идея приготовления пирога с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Шпинат следует использовать свежий.
Ингредиенты:
- тесто фило, 400 г.
- сыр фета – 200 г.
- творог кисломолочный – 150 г.
- сыр твердый – 50 г.
- яйца – 2 шт.
- шпинат, два больших пучка
- масло – 80 г.
- соль, перец, чеснок
Способ приготовления:
1. Разморозить тесто фило как указано на пачке.
2. Свежий шпинат нарезать и немного обжарить на сливочном масле. (Замороженный тоже можно использовать, но полностью испарить жидкость).
3. Все ингредиенты для начинки смешать, посолить и поперчить по вкусу.
4. Дно выпечки смазать маслом и начать выкладывать тесто фило.
5. Каждый лист необходимо смазывать щедро маслом.
6. Выложить начинку, свободные углы теста завернуть внутрь.
7. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
8. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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