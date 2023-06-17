Если вы не очень хотите заморачиваться с замешиванием теста – купите уже готовое слоеное. В него нужно просто завернуть начинку и закрутить пирог. Выходит вкусная "Улитка".

Рецепт ленивого пирога "Улитка" из слоеного теста опубликован на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

300-400 г сырого сулугуни

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1 желток

кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.

2. Выложить на поверхность, присыпанную мукой и слегка раскатать.

3. Разрезать на полоски 5 см в ширину.

4. Выложить внутрь каждой мелко натертый сыр.

5. Хорошо защепнуть края каждой полоски и выложить на пергамент в виде улитки.

6. Смазать взбитым желтком и посыпать кунжутом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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