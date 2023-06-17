Ленивый пирог "Улитка": подойдет замороженное слоеное тесто
Если вы не очень хотите заморачиваться с замешиванием теста – купите уже готовое слоеное. В него нужно просто завернуть начинку и закрутить пирог. Выходит вкусная "Улитка".
Рецепт ленивого пирога "Улитка" из слоеного теста опубликован на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 300-400 г сырого сулугуни
- 1 желток
- кунжут (по желанию)
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.
2. Выложить на поверхность, присыпанную мукой и слегка раскатать.
3. Разрезать на полоски 5 см в ширину.
4. Выложить внутрь каждой мелко натертый сыр.
5. Хорошо защепнуть края каждой полоски и выложить на пергамент в виде улитки.
6. Смазать взбитым желтком и посыпать кунжутом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: