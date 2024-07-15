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Ленивый вариант перекуса из лаваша: готовится максимум 15 минут
Чтобы можно было быстро приготовить сытный перекус – используйте лаваш. Какие бы ингредиенты вы в него не завернули, будет вкусно и питательно. Прекрасно подходит на этот случай сезонная зелень, много сыра и сливочно-чесночный соус.
Идея приготовления быстрого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Сформированные трубочки нужно просто пожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- лаваш
- вареные яйца – 4 шт
- сыр моцарелла – 180 г
- зелень – пучок
- сметана – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Измельчить зелень, натереть яйца и сыр.
2. Все ингредиенты тщательно смешать.
3. Смазать половину лаваша.
4. Свернуть рулет.
5. Обжарить на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до корочки.
6. Подавать можно с соусом.
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