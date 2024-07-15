Чтобы можно было быстро приготовить сытный перекус – используйте лаваш. Какие бы ингредиенты вы в него не завернули, будет вкусно и питательно. Прекрасно подходит на этот случай сезонная зелень, много сыра и сливочно-чесночный соус.

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Идея приготовления быстрого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Сформированные трубочки нужно просто пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

лаваш

вареные яйца – 4 шт

сыр моцарелла – 180 г

зелень – пучок

сметана – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Измельчить зелень, натереть яйца и сыр.

2. Все ингредиенты тщательно смешать.

3. Смазать половину лаваша.

4. Свернуть рулет.

5. Обжарить на разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до корочки.

6. Подавать можно с соусом.

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