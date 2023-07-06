Пиріг, який ми сьогодні приготуємо дуже простий. Він схожий на шарлотку, але в ньому менше яєць, тому він має більш делікатний смак. Я використовую абрикоси, але можна взяти сливи, персики, полуницю, тощо.

Час приготування: 1 година Порції: 8 шматочків Складність: легко

Інгредієнти:

100 гр. м’якого масла

2/3 ст. цукру

2-3 краплі ваніліну або пакетик ванільного цукру

1 ч. л. цедри лимону

дрібка солі

3 яйця

1 ½ ст. просіяного борошна

10 середніх абрикос

1 ст. л. жирної сметани

1. Підготуйте інгредієнти. Абрикоси вимити, масло дістати заздалегідь щоб розм’якло, ввімкнути духовку на 190 градусів для нагрівання.

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2. Спершу змішаємо масло, цедру, сіль, цукор, ванілін міксером.

3. Тепер будемо додавати по одному яйцю та продовжувати збивати суміш.

4. Додамо сметану та борошно частками продовжуючи збивати.

5. Тісто виходить не дуже рідким, доволі густим. Візьмемо ємність для випікання. В мене кругла, діаметром десь 22 см. На дно я кладу пергамент для запікання та виливаю тісто. Зверху кладу фрукти. Трохи вдавлюю їх в тісто та присипаю цукром.

6. Випікаємо пиріг десь 40-45 хв. при температурі 190 градусів. Обов’язково перевірте чи він готовий дерев’яною шпажкою. Притрусіть цукровою пудрою та ласуйте із близькими.

Смачного!