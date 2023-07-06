Летние рецепты: пирог с абрикосами

Носенко
мнения
FoodOboz / Мнения
1 минута
762
Летние рецепты: пирог с абрикосами

Пиріг, який ми сьогодні приготуємо дуже простий. Він схожий на шарлотку, але в ньому менше яєць, тому він має більш делікатний смак. Я використовую абрикоси, але можна взяти сливи, персики, полуницю, тощо.

Час приготування: 1 година Порції: 8 шматочків Складність: легко

Інгредієнти:

100 гр. м’якого масла

2/3 ст. цукру

2-3 краплі ваніліну або пакетик ванільного цукру

1 ч. л. цедри лимону

дрібка солі

3 яйця

1 ½ ст. просіяного борошна

10 середніх абрикос

1 ст. л. жирної сметани

1. Підготуйте інгредієнти. Абрикоси вимити, масло дістати заздалегідь щоб розм’якло, ввімкнути духовку на 190 градусів для нагрівання.

Летние рецепты: пирог с абрикосами
Видео дня

2. Спершу змішаємо масло, цедру, сіль, цукор, ванілін міксером.

Летние рецепты: пирог с абрикосами

3. Тепер будемо додавати по одному яйцю та продовжувати збивати суміш.

Летние рецепты: пирог с абрикосами

4. Додамо сметану та борошно частками продовжуючи збивати.

Летние рецепты: пирог с абрикосами

5. Тісто виходить не дуже рідким, доволі густим. Візьмемо ємність для випікання. В мене кругла, діаметром десь 22 см. На дно я кладу пергамент для запікання та виливаю тісто. Зверху кладу фрукти. Трохи вдавлюю їх в тісто та присипаю цукром.

Летние рецепты: пирог с абрикосами

6. Випікаємо пиріг десь 40-45 хв. при температурі 190 градусів. Обов’язково перевірте чи він готовий дерев’яною шпажкою. Притрусіть цукровою пудрою та ласуйте із близькими.

Летние рецепты: пирог с абрикосами

Смачного!

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

Сейчас мы готовим

Все рецепты