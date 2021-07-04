Летом самое время есть больше овощей! Кроме приготовления привычных салатов, разнообразить овощной ассортимент блюд можно легкими холодными супами.⠀
Они не только утоляют голод и освежают в летнюю жару, но еще будут хорошим источником жидкости. К тому же готовить их легко и быстро.⠀
В летнем рационе первые блюда - это окрошка, гаспачо, холодные борщи, таратор и другие. Возможны разные варианты. Их можно готовить на основе нежирного кефира или йогурта, простокваши, натурального кваса, воды.⠀
⠀Летние супы содержат много овощей и зелени, дают нам много витаминов, минералов и растительной клетчатки. Ведь все овощные ингредиенты для приготовления супов молодые и свежие.
В состав летних супов могут входить различные овощи - огурцы, помидоры, свекла, щавель, капуста, шпинат, редис. Они будут более вкусны с добавлением рубленой зелени - укропа, петрушки, базилика, кинзы, рукколы. Кроме того, в такой суп можно добавлять яйца, приготовленные грибы, отварное мясо курицы, индейки или рыбу.⠀
⠀Есть категория людей, которым следует отказаться от супов, приготовленных на основе кефира или кваса. Они не очень подойдут тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или хронические заболеваний желудочно-кишечного тракта, при желчнокаменной болезни.⠀
В жаркий летний день нет ничего лучше прохладного и легкого супа. Главное, использовать свежие и качественные продукты. Супы летом полезны для здоровья, с ними легко и вкусно сохранять форму тем, кто следит за своим весом.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.