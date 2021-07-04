Летом самое время есть больше овощей! Кроме приготовления привычных салатов, разнообразить овощной ассортимент блюд можно легкими холодными супами.⠀

Они не только утоляют голод и освежают в летнюю жару, но еще будут хорошим источником жидкости. К тому же готовить их легко и быстро.⠀

В летнем рационе первые блюда - это окрошка, гаспачо, холодные борщи, таратор и другие. Возможны разные варианты. Их можно готовить на основе нежирного кефира или йогурта, простокваши, натурального кваса, воды.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Летние супы содержат много овощей и зелени, дают нам много витаминов, минералов и растительной клетчатки. Ведь все овощные ингредиенты для приготовления супов молодые и свежие.

В состав летних супов могут входить различные овощи - огурцы, помидоры, свекла, щавель, капуста, шпинат, редис. Они будут более вкусны с добавлением рубленой зелени - укропа, петрушки, базилика, кинзы, рукколы. Кроме того, в такой суп можно добавлять яйца, приготовленные грибы, отварное мясо курицы, индейки или рыбу.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Есть категория людей, которым следует отказаться от супов, приготовленных на основе кефира или кваса. Они не очень подойдут тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или хронические заболеваний желудочно-кишечного тракта, при желчнокаменной болезни.⁣⁣⠀

⁣В жаркий летний день нет ничего лучше прохладного и легкого супа. Главное, использовать свежие и качественные продукты. Супы летом полезны для здоровья, с ними легко и вкусно сохранять форму тем, кто следит за своим весом.

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