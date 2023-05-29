Летний десерт "Панна-котта": рассказываем, как правильно приготовить вкусное угощение
Один из самых легких, вкусных и нежных десертов – панна-котта. Основа десерта – сливки, а дополнить его можно цитрусовым соком, а также ягодное пюре, которое приятно оттенит сладкий вкус блюда.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желатина, с мандаринами, который будет очень нужным и легким.
Ингредиенты:
сливочный слой
- желатин – 15 г
- вода – 100 мл
- сливки – 600 г
- сахар – 80 г
- ванильный сахар или жидкая ваниль
Мандариновый слой:
- желатин – 15 г
- вода – 100 мл
- мандарины – 900 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Желатин сразу для сливочного и мандаринового слоя залейте холодной водой.
2. Сливочный слой: соедините сливки, ваниль, сахар, подогрейте, сливки должны стать горячими, снимите с огня, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения желатина. Охладите до комнатной температуры и разлейте по стаканам, поставьте в холодильник и оставьте 100-150 мл из сливочного слоя для среднего слоя.
3. Мандариновый слой: почистите мандарины, взбейте блендером и процедите сок. Соедините сок, сахар, подогрейте, чтобы сок стал горячим, снимите с огня и добавьте набухший желатин, размешайте до растворения желатина.
4. Для сливочного мандаринового слоя: соедините 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разлейте по стаканам с остывшим первым слоем. Снова охладите. На остывший средний слой разлейте мандариновый слой и снова охладите.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: