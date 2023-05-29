Один из самых легких, вкусных и нежных десертов – панна-котта. Основа десерта – сливки, а дополнить его можно цитрусовым соком, а также ягодное пюре, которое приятно оттенит сладкий вкус блюда.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желатина, с мандаринами, который будет очень нужным и легким.

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Ингредиенты:

сливочный слой

желатин – 15 г

вода – 100 мл

сливки – 600 г

сахар – 80 г

ванильный сахар или жидкая ваниль

Мандариновый слой:

желатин – 15 г

вода – 100 мл

мандарины – 900 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Желатин сразу для сливочного и мандаринового слоя залейте холодной водой.

2. Сливочный слой: соедините сливки, ваниль, сахар, подогрейте, сливки должны стать горячими, снимите с огня, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения желатина. Охладите до комнатной температуры и разлейте по стаканам, поставьте в холодильник и оставьте 100-150 мл из сливочного слоя для среднего слоя.

3. Мандариновый слой: почистите мандарины, взбейте блендером и процедите сок. Соедините сок, сахар, подогрейте, чтобы сок стал горячим, снимите с огня и добавьте набухший желатин, размешайте до растворения желатина.

4. Для сливочного мандаринового слоя: соедините 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разлейте по стаканам с остывшим первым слоем. Снова охладите. На остывший средний слой разлейте мандариновый слой и снова охладите.

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