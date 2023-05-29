Летний десерт "Панна-котта": рассказываем, как правильно приготовить вкусное угощение

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

Один из самых легких, вкусных и нежных десертов – панна-котта. Основа десерта – сливки, а дополнить его можно цитрусовым соком, а также ягодное пюре, которое приятно оттенит сладкий вкус блюда. 

Летний десерт

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желатина, с мандаринами, который будет очень нужным и легким. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

сливочный слой

  • желатин – 15 г
  • вода – 100 мл
  • сливки – 600 г
  • сахар – 80 г
  • ванильный сахар или жидкая ваниль 

Мандариновый слой:

  • желатин – 15 г
  • вода – 100 мл
  • мандарины – 900 г
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Желатин сразу для сливочного и мандаринового слоя залейте холодной водой.

Желатин для десерта

2. Сливочный слой: соедините сливки, ваниль, сахар, подогрейте, сливки должны стать горячими, снимите с огня, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения желатина. Охладите до комнатной температуры и разлейте по стаканам, поставьте в холодильник и оставьте 100-150 мл из сливочного слоя для среднего слоя.

Приготовление сливочного слоя

3. Мандариновый слой: почистите мандарины, взбейте блендером и процедите сок. Соедините сок, сахар, подогрейте, чтобы сок стал горячим, снимите с огня и добавьте набухший желатин, размешайте до растворения желатина.

Мандариновый слой для десерта

4. Для сливочного мандаринового слоя: соедините 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разлейте по стаканам с остывшим первым слоем. Снова охладите. На остывший средний слой разлейте мандариновый слой и снова охладите. 

Готовый десерт

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