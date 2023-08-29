Летний крабовый салат: делимся новым рецептом привычного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
600
Рецепт салата

Один из самых бюджетных, легких в приготовлении салатов – крабовый. Готовить его можно с рисом, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным. Но, если хотите легкий вариант блюда, не добавляйте рис, замените его твердым сыром. 

Летний крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с твердым сыром и без риса. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • яйца
  • сыр
  • кукуруза
  • зеленый лук 
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки.

Крабовые палочки

2. Яйца отварите и также порежьте кубиком вместе с твердым сыром. 

Сыр и яйца для блюда

3. Из кукурузы слейте жидкость.

Кукуруза для приготовления салата

4. Зеленый лук порежьте мелко.

Зеленый лук и специи

5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте майонезом и перемешайте.

Готовый салат

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