Один из самых бюджетных, легких в приготовлении салатов – крабовый. Готовить его можно с рисом, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным. Но, если хотите легкий вариант блюда, не добавляйте рис, замените его твердым сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с твердым сыром и без риса.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

яйца

сыр

кукуруза

зеленый лук

майонез

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки.

2. Яйца отварите и также порежьте кубиком вместе с твердым сыром.

3. Из кукурузы слейте жидкость.

4. Зеленый лук порежьте мелко.

5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте майонезом и перемешайте.

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