Летний крабовый салат: делимся новым рецептом привычного блюда
Один из самых бюджетных, легких в приготовлении салатов – крабовый. Готовить его можно с рисом, если вы хотите, чтобы блюдо было сытным. Но, если хотите легкий вариант блюда, не добавляйте рис, замените его твердым сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек с твердым сыром и без риса.
Видео дня
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- яйца
- сыр
- кукуруза
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком крабовые палочки.
2. Яйца отварите и также порежьте кубиком вместе с твердым сыром.
3. Из кукурузы слейте жидкость.
4. Зеленый лук порежьте мелко.
5. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, заправьте майонезом и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: