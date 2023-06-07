Летний молочный коктейль с клубникой за 5 минут: понравится взрослым и детям

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Летний молочный коктейль с клубникой за 5 минут: понравится взрослым и детям

Молочный коктейль – это не только вкусный, но и полезный освежающий напиток, в котором можно сочетать сезонные фрукты. Это отличная альтернатива лимонаду, мохито и компоту. Коктейль оценят не только взрослые, но дети.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего молочного коктейля с клубникой и мороженым.

Рецепт молочного клубничного коктейля с мороженым

Ингредиенты:

  • клубника – 150 г
  • мороженое – 200 г
  • молоко – 400 мл
  • сахар – 1 ст. л.
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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику. Ее нужно помыть и очистить от плодоножки.

Домашняя клубника

2. В чашу блендера налить молоко, добавить белое мороженое, насыпать клубнику и по желанию добавить сахар. Взбить все до однородной густой массы.

Молочный коктейль с клубникой и мороженым

3. Готовый коктейль разлить в стаканы и наслаждаться. Приятного аппетита!

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