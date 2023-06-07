Молочный коктейль – это не только вкусный, но и полезный освежающий напиток, в котором можно сочетать сезонные фрукты. Это отличная альтернатива лимонаду, мохито и компоту. Коктейль оценят не только взрослые, но дети.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего молочного коктейля с клубникой и мороженым.

Ингредиенты:

клубника – 150 г

мороженое – 200 г

молоко – 400 мл

сахар – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику. Ее нужно помыть и очистить от плодоножки.

2. В чашу блендера налить молоко, добавить белое мороженое, насыпать клубнику и по желанию добавить сахар. Взбить все до однородной густой массы.

3. Готовый коктейль разлить в стаканы и наслаждаться. Приятного аппетита!

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