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Летний молочный коктейль с клубникой за 5 минут: понравится взрослым и детям
Молочный коктейль – это не только вкусный, но и полезный освежающий напиток, в котором можно сочетать сезонные фрукты. Это отличная альтернатива лимонаду, мохито и компоту. Коктейль оценят не только взрослые, но дети.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего молочного коктейля с клубникой и мороженым.
Ингредиенты:
- клубника – 150 г
- мороженое – 200 г
- молоко – 400 мл
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить клубнику. Ее нужно помыть и очистить от плодоножки.
2. В чашу блендера налить молоко, добавить белое мороженое, насыпать клубнику и по желанию добавить сахар. Взбить все до однородной густой массы.
3. Готовый коктейль разлить в стаканы и наслаждаться. Приятного аппетита!
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