Летний "Оливье": как по-новому приготовить популярный салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Домашний 'Оливье'

Летом лучше всего готовить вкусные салаты из сезонных овощей, а также из зелени. Если вы любите сытный, зимний салат "Оливье", его можно приготовить летом в более легком виде, заменив колбасу рыбной консервой или креветками, а также заправить салат лучше не майонезом, а йогуртом. 

Вкусный салат

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из консервированного лосося, свежих огурцов, с кукурузой и яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • консервированный лосось – 1 б
  • огурцы – 1 шт. 
  • кукуруза – 1/2 б
  • яйца отварные – 3 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • греческий йогур – 1-2 ст. л.
  • лимонный сок – по вкусу
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурцы и яйца кубиком, зеленый лук измельчите.

Приготовление салата

2. Затем смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом со сметаной, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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