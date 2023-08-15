Летний "Оливье": как по-новому приготовить популярный салат
Летом лучше всего готовить вкусные салаты из сезонных овощей, а также из зелени. Если вы любите сытный, зимний салат "Оливье", его можно приготовить летом в более легком виде, заменив колбасу рыбной консервой или креветками, а также заправить салат лучше не майонезом, а йогуртом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из консервированного лосося, свежих огурцов, с кукурузой и яйцами.
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Ингредиенты:
- консервированный лосось – 1 б
- огурцы – 1 шт.
- кукуруза – 1/2 б
- яйца отварные – 3 шт.
- зеленый лук – пучок
- майонез – 1-2 ст. л.
- греческий йогур – 1-2 ст. л.
- лимонный сок – по вкусу
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурцы и яйца кубиком, зеленый лук измельчите.
2. Затем смешайте все ингредиенты в миске, заправьте майонезом со сметаной, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и можно есть.
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