Летний "Оливье": рассказываем, что изменит вкус привычного блюда
Салат "Оливье" – всегда актуальное блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Если вы хотите, чтобы салат был более легким, добавьте вместо колбасы филе, креветки, кальмары, а также свежие огурцы вместо соленых. Картофель в блюдо можно и вовсе не добавлять.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом летнего "Оливье", который готовится без колбасы, со свежими огурцами и горошком.
Ингредиенты:
- Филе копченое или вареный язык – 600 г
- Картофель – 500 г
- Морковь – 200 г
- Яйца – 5 шт.
- Горошек замороженный – 250 г
- Огурцы соленые – 200 г можно без
- Огурец свежий – 1 шт.
- Лук зеленый – 5 побегов
- Лук крымский или репчатый – 1/2 шт.
Заправка:
- Майонез – 5 ст. л.
- Горчица зерновая – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Овощи отварите и порежьте кубиком. Огурцы также нарежьте мелко.
2. Мясо порежьте кубиком.
3. Горошек бланшируйте 2 мин в кипятке и сразу переложите в холодную воду, чтобы остался цвет.
4. Лук порежьте мелко, но его не обязательно добавлять.
5. Соус: все смешайте.
Заправьте салат соусом, перемешайте и поставьте в холодильник на 1 час!
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