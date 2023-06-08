Салат "Оливье" – всегда актуальное блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Если вы хотите, чтобы салат был более легким, добавьте вместо колбасы филе, креветки, кальмары, а также свежие огурцы вместо соленых. Картофель в блюдо можно и вовсе не добавлять.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом летнего "Оливье", который готовится без колбасы, со свежими огурцами и горошком.

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Ингредиенты:

Филе копченое или вареный язык – 600 г

Картофель – 500 г

Морковь – 200 г

Яйца – 5 шт.

Горошек замороженный – 250 г

Огурцы соленые – 200 г можно без

Огурец свежий – 1 шт.

Лук зеленый – 5 побегов

Лук крымский или репчатый – 1/2 шт.

Заправка:

Майонез – 5 ст. л.

Горчица зерновая – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Овощи отварите и порежьте кубиком. Огурцы также нарежьте мелко.

2. Мясо порежьте кубиком.

3. Горошек бланшируйте 2 мин в кипятке и сразу переложите в холодную воду, чтобы остался цвет.

4. Лук порежьте мелко, но его не обязательно добавлять.

5. Соус: все смешайте.

Заправьте салат соусом, перемешайте и поставьте в холодильник на 1 час!

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