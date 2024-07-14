Летний рулет из кабачков и цуккини: что вкусно завернуть внутрь
Лето – это время, когда сытные блюда можно приготовить из очень полезных сезонных продуктов. Например, рулет из кабачков и цуккини. Положите внутрь крем-сыр, ветчину, зелень и вы получите очень питательный вариант завтрака, обеда или перекуса.
Идея приготовления летнего рулета из кабачков и цуккини опубликована на странице кулинара Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Перед тем, как есть, поставьте блюдо в холодильник для стабилизации.
Ингредиенты:
- цуккини и кабачки – 3 шт.
- сливочный творог – 175 г
- рукола – 50 г
- ветчина – 200 г
- вяленые томаты – 6 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать слайсами цуккини и кабачки.
2. Жарить на сковороде-гриль или на гриле.
3. Добавить масло и соль.
4. Готовить примерно 10 минут в зависимости от толщины слайсов.
5. Главное, чтобы они держали форму и не превратились в кашу.
6. Выложить слайсы на лист пергамента.
7. Сверху выложить слой сливочного сыра.
8. Далее рукола, ветчина, вяленые томаты и закрутить рулет.
9. Отправить в холодильник на 20–30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: