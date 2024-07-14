Лето – это время, когда сытные блюда можно приготовить из очень полезных сезонных продуктов. Например, рулет из кабачков и цуккини. Положите внутрь крем-сыр, ветчину, зелень и вы получите очень питательный вариант завтрака, обеда или перекуса.

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Идея приготовления летнего рулета из кабачков и цуккини опубликована на странице кулинара Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Перед тем, как есть, поставьте блюдо в холодильник для стабилизации.

Ингредиенты:

цуккини и кабачки – 3 шт.

сливочный творог – 175 г

рукола – 50 г

ветчина – 200 г

вяленые томаты – 6 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать слайсами цуккини и кабачки.

2. Жарить на сковороде-гриль или на гриле.

3. Добавить масло и соль.

4. Готовить примерно 10 минут в зависимости от толщины слайсов.

5. Главное, чтобы они держали форму и не превратились в кашу.

6. Выложить слайсы на лист пергамента.

7. Сверху выложить слой сливочного сыра.

8. Далее рукола, ветчина, вяленые томаты и закрутить рулет.

9. Отправить в холодильник на 20–30 минут.

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