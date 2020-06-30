Тонкие полоски цуккини и бэби капусты (baby cale) – основа для этого легкого обеда или ужина, дополненного сливочным козьим сыром и хрустящими гренками. OBOZREVATEL при содействии bbcgoodfood предлагает приготовить этот салат именно сейчас, когда его главный ингредиент - кабачки - громко заявляют о начале сезона самой полезной и вкусной еды.

Ингредиенты

на 4 порции

25 г кедровых орехов

4 больших кабачка, нарезанных лентами с помощью овощного ножа

сок и цедра ½ лимона

1 маленькая буханка черствого хлеба

1 столовая ложка оливкового масла

60г бэби листовой капусты (baby cale)

100 г козьего сыра

горсть листьев мяты

25 г изюма

Для заправки

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка меда

Приготовление

Нагрейте духовку до 200C / 180C и положите кедровые орехи на противень. Положите ленты из цукини в большую миску с соком и цедрой 1/2 лимона. Разрежьте хлеб на кусочки и выложите на противень рядом с орехами. Сбрызните маслом и добавьте много приправ. Жарить около 5 минут, пока кедровые орехи не станут золотистыми и поджаренными, затем вынуть из противня и отложить в сторону. Верните гренки в духовку еще на 5-8 минут до золотистого цвета. Тем временем вымойте и высушите капусту и добавьте к кабачкам козий сыр, мяту и изюм. Сделайте заправку, соединив все ингредиенты. Сбрызните заправкой салат и затем перемешайте. Сложить салат на блюдо и посыпать гренками, кедровыми орешками и черным перцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, оптимальная длина кабачка - 15-20 см. Именно такой размер овоща указывает на правильный выбор.

Однако, иногда мы совершаем ошибку, покупая горькие, сухие или полные семян овощи.

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