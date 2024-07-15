Летний салат из запеченных перцев – это очень вкусное блюдо, которое можно подавать к столу в качестве закуски. Он нежный, вкусный и выглядит очень красиво, а значит, будет привлекать к себе внимание на любом столе.

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Как приготовить летний салат из запеченных перцев в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Как оказалось, этот процесс не требует много усилий.

Ингредиенты

Болгарский перец – 3-4 шт

Чеснок – 1 зуб

Французская горчица – 1 ч.л.

Фиолетовый лук – ½ шт

Масло растительное – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 1 ст.л.

Соль

Петрушка

Способ приготовления

1.Перцы моем, чистим, нарезаем половинками и запекаем в духовке в течение 30 минут при 200 градусах.

2. Выкладываем в миску, накрываем пленкой и даем полностью остыть. Снимаем шкурку и нарезаем на небольшие кубики или соломку.

3. Выкладываем перцы в миску. Добавляем горчицу, выжатый чеснок, измельченную петрушку и лук, растительное масло, соль, уксус. Хорошо перемешиваем.

4. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 1 час.

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