Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Для того, чтобы салат из крабовых палочек был легким, добавьте свежие огурцы и не добавляйте рис, чтобы он не утяжелял блюдо.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с крабовыми палочками, приятный вкус которому придадут свежие огурцы.

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Ингредиенты:

яйца

крабовые палочки

огурцы

кукуруза

Для соуса:

белый йогурт

майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, порежьте кубиком.

2. Огурцы порежьте кубиком, крабовые палочки произвольно.

3. Все переложите в миску, добавьте соус и перемешайте.

При подаче присыпьте зеленым луком!

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