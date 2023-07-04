Летний салат с крабовыми палочками: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Для того, чтобы салат из крабовых палочек был легким, добавьте свежие огурцы и не добавляйте рис, чтобы он не утяжелял блюдо. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с крабовыми палочками, приятный вкус которому придадут свежие огурцы. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • яйца 
  • крабовые палочки
  • огурцы 
  • кукуруза

Для соуса:

  • белый йогурт
  • майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, порежьте кубиком. 

Огурцы и крабовые палочки

2. Огурцы порежьте кубиком, крабовые палочки произвольно.

Соус для салата

3. Все переложите в миску, добавьте соус и перемешайте.

Готовый салат

При подаче присыпьте зеленым луком!

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