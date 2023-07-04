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Летний салат с крабовыми палочками: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также салатов. Для того, чтобы салат из крабовых палочек был легким, добавьте свежие огурцы и не добавляйте рис, чтобы он не утяжелял блюдо.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с крабовыми палочками, приятный вкус которому придадут свежие огурцы.
Ингредиенты:
- яйца
- крабовые палочки
- огурцы
- кукуруза
Для соуса:
- белый йогурт
- майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, порежьте кубиком.
2. Огурцы порежьте кубиком, крабовые палочки произвольно.
3. Все переложите в миску, добавьте соус и перемешайте.
При подаче присыпьте зеленым луком!
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