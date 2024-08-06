Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным
Кура и сезонные сочные персики прекрасно сочетаются в салате. Блюдо очень легкое и питательное. И ее ни в коем случае нельзя заправлять майонезом.
Идея приготовления летнего салата с персиками опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки возьмите оливковое масло, лимонный сок, горчицу и несколько простых компонентов.
Ингредиенты:
- куриное филе
- персики (нектарины)
- свежий огурец
- авокадо
- микс салатов
- бальзамический соус
Для маринада:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- сок лимона (или лайма) – 1 ст.л
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- сухие травы (орегано, базилик) – по 0,5 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешать маринад.
2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, персики (нектарины) – ломтиками.
3. Выложить в миску филе и персики.
4. Залить маринадом, перемешать.
5. Оставить на 30 минут.
6. На небольшом количестве масла поджарить кусочки филе до золотистости, вынуть.
7. На этой же сковороде поджарить персики (нектарины).
8. Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками.
9. Выложить на тарелку микс салата, огурцы, авокадо, филе и персики.
10. Полить бальзамическим соусом.
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