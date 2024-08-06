Кура и сезонные сочные персики прекрасно сочетаются в салате. Блюдо очень легкое и питательное. И ее ни в коем случае нельзя заправлять майонезом.

Видео дня

Идея приготовления летнего салата с персиками опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки возьмите оливковое масло, лимонный сок, горчицу и несколько простых компонентов.

Ингредиенты:

куриное филе

персики (нектарины)

свежий огурец

авокадо

микс салатов

бальзамический соус

Для маринада:

оливковое масло – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

сок лимона (или лайма) – 1 ст.л

горчица в зернах – 1 ст.л.

сухие травы (орегано, базилик) – по 0,5 ч.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешать маринад.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, персики (нектарины) – ломтиками.

3. Выложить в миску филе и персики.

4. Залить маринадом, перемешать.

5. Оставить на 30 минут.

6. На небольшом количестве масла поджарить кусочки филе до золотистости, вынуть.

7. На этой же сковороде поджарить персики (нектарины).

8. Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками.

9. Выложить на тарелку микс салата, огурцы, авокадо, филе и персики.

10. Полить бальзамическим соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: