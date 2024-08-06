Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

Кура и сезонные сочные персики прекрасно сочетаются в салате. Блюдо очень легкое и питательное. И ее ни в коем случае нельзя заправлять майонезом.

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Идея приготовления летнего салата с персиками опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Для заправки возьмите оливковое масло, лимонный сок, горчицу и несколько простых компонентов.

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • персики (нектарины)
  • свежий огурец
  • авокадо
  • микс салатов
  • бальзамический соус

Для маринада:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • сок лимона (или лайма) – 1 ст.л
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • сухие травы (орегано, базилик) – по 0,5 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

1. Смешать маринад.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, персики (нектарины) – ломтиками.

3. Выложить в миску филе и персики.

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

4. Залить маринадом, перемешать.

5. Оставить на 30 минут.

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

6. На небольшом количестве масла поджарить кусочки филе до золотистости, вынуть.

7. На этой же сковороде поджарить персики (нектарины).

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

8. Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками.

Летний салат с персиками и курицей: чем вкусно заправить, чтобы блюдо не было жирным

9. Выложить на тарелку микс салата, огурцы, авокадо, филе и персики.

10. Полить бальзамическим соусом.

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