Освежающий суп - испанский гаспачо - готовится легко и просто, из доступных ингредиентов и станет просто незаменимым в летнюю жару.
Гаспачо
5-6 шт. томатов
1 шт. болгарского перца
1/4 шт. красного лука
3 шт. огурцов
40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика)
3 ст. л. оливкового масла
1-2 зубчика чеснока
соль (по вкусу)
перец чили (по желанию)
сахар (по вкусу)
лимонный сок (по вкусу)
Приготовьте гаспачо.
1. Запеките перец в духовке при 200С в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.
2. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками.
3. Нарежьте два огурца кусочками.
4. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян.
5. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности.
6. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере.
7. Отправьте суп в холодильник на несколько часов. *Густой суп можно разбавить небольшим количеством воды или томатным соком.
8. Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.
Instagram Лизы Глинской.
YouTube канал.
Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.