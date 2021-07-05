Освежающий суп - испанский гаспачо - готовится легко и просто, из доступных ингредиентов и станет просто незаменимым в летнюю жару.

Гаспачо

5-6 шт. томатов

1 шт. болгарского перца

1/4 шт. красного лука

3 шт. огурцов

40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика)

3 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчика чеснока

соль (по вкусу)

перец чили (по желанию)

сахар (по вкусу)

лимонный сок (по вкусу)

Приготовьте гаспачо.

1. Запеките перец в духовке при 200С в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.

2. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками.

3. Нарежьте два огурца кусочками.

4. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян.

5. Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности.

6. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере.

7. Отправьте суп в холодильник на несколько часов. *Густой суп можно разбавить небольшим количеством воды или томатным соком.

8. Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.

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