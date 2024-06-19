Самый вкусный, простой и очень легкий овощной салат – винегрет. Стоит отметить, что летом это блюдо лучше готовить без картофеля, заменив его полезной тыквой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного летнего винегрета, который готовится без картофеля.

Ингредиенты:

Брюссельская капуста – 300 г

Тыква – 300 г

Отварная свекла – 300 г

Орехи грецкие – 100 г

Клюква сухая – 100 г

Для заправки:

Бальзамический уксус – 2 ст.л.

Мед – 1 ст. л.

Оливковое масло

Способ приготовления:

1.Брюссельскую капусту почистите, нарежьте пополам. Тыкву почистите и порежьте кубиком. Приблизительно 1 на 1 см. Переложите на противень и полейте маслом, запекайте при 180 С примерно 15-20 минут.

2. Порежьте вареную или запеченную свеклу кубиком.

3. Смешайте бальзамический уксус и мед и полейте салат, перемешайте и можно есть.

Перед подачей посыпьте салат семечками и клюквой!

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