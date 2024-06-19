Летний винегрет: что добавить в полезный салат для яркого вкуса
Самый вкусный, простой и очень легкий овощной салат – винегрет. Стоит отметить, что летом это блюдо лучше готовить без картофеля, заменив его полезной тыквой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного летнего винегрета, который готовится без картофеля.
Ингредиенты:
- Брюссельская капуста – 300 г
- Тыква – 300 г
- Отварная свекла – 300 г
- Орехи грецкие – 100 г
- Клюква сухая – 100 г
Для заправки:
- Бальзамический уксус – 2 ст.л.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1.Брюссельскую капусту почистите, нарежьте пополам. Тыкву почистите и порежьте кубиком. Приблизительно 1 на 1 см. Переложите на противень и полейте маслом, запекайте при 180 С примерно 15-20 минут.
2. Порежьте вареную или запеченную свеклу кубиком.
3. Смешайте бальзамический уксус и мед и полейте салат, перемешайте и можно есть.
Перед подачей посыпьте салат семечками и клюквой!
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