Летний винегрет: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Самый вкусный, простой и очень легкий овощной салат – винегрет. Стоит отметить, что летом это блюдо лучше готовить без картофеля, заменив его полезной тыквой. 

Полезный винегрет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного летнего винегрета, который готовится без картофеля. 

Рецепт салата

Ингредиенты

  • Брюссельская капуста – 300 г 
  • Тыква – 300 г
  • Отварная свекла – 300 г
  • Орехи грецкие – 100 г 
  • Клюква сухая – 100 г 

Для заправки:

  • Бальзамический уксус – 2 ст.л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Оливковое масло 

Способ приготовления: 

1.Брюссельскую капусту почистите, нарежьте пополам. Тыкву почистите и порежьте кубиком. Приблизительно 1 на 1 см. Переложите на противень и полейте маслом, запекайте при 180 С примерно 15-20 минут.

Запеченные овощи для блюда

2.  Порежьте вареную или запеченную свеклу кубиком. 

Свекла, орехи для салата

3. Смешайте бальзамический уксус и мед и полейте салат, перемешайте и можно есть.

Соус для салата

Перед подачей посыпьте салат семечками и клюквой!

Готовый салат

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