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Летний ягодный пирог: делимся рецептом самого удачного теста
Летом лучше всего готовить вкусные и легкие пироги с полезными ягодами и фруктами. Для того, чтобы пирог был удачным, тесто нужно готовить на молоке, добавив разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного домашнего пирога, с ягодами, который готовится на молоке.
Ингредиенты:
- ягоды 300 г
- мука 250 г
- яйца 2 шт.
- молоко 100 мл
- сахар 6-7 ст.л
- растительное масло 8 ст.л
- разрыхлитель 2 ч.л
- ванильный сахар 1 ч.л
- щепотка соли
- 20 г сливочного масла для смазки формы
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с солью, с ванильным и обычным сахаром, влейте молоко и растительное масло, перемешайте.
2. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите тесто.
3. Добавьте ягоды, перемешайте.
4. Форму смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С.
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