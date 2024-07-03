Летний ягодный пирог: делимся рецептом самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ягодный пирог

Летом лучше всего готовить вкусные и легкие пироги с полезными ягодами и фруктами. Для того, чтобы пирог был удачным, тесто нужно готовить на молоке, добавив разрыхлитель. 

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Вкусный ягодный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного домашнего пирога, с ягодами, который готовится на молоке.

Как правильно приготовить вкусный пирог

Ингредиенты:

  • ягоды 300 г
  • мука 250 г
  • яйца 2 шт.
  • молоко 100 мл
  • сахар 6-7 ст.л
  • растительное масло 8 ст.л
  • разрыхлитель 2 ч.л
  • ванильный сахар 1 ч.л
  • щепотка соли
  • 20 г сливочного масла для смазки формы

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с солью, с ванильным и обычным сахаром, влейте молоко и растительное масло, перемешайте.

Основа для теста

2. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите тесто.

Тесто для пирога

3. Добавьте ягоды, перемешайте.

Приготовление пирога

4. Форму смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С.

Готовый ягодный пирог

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