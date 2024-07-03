Ягодный пирог

Летом лучше всего готовить вкусные и легкие пироги с полезными ягодами и фруктами. Для того, чтобы пирог был удачным, тесто нужно готовить на молоке, добавив разрыхлитель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного домашнего пирога, с ягодами, который готовится на молоке.

Ингредиенты:

ягоды 300 г

мука 250 г

яйца 2 шт.

молоко 100 мл

сахар 6-7 ст.л

растительное масло 8 ст.л

разрыхлитель 2 ч.л

ванильный сахар 1 ч.л

щепотка соли

20 г сливочного масла для смазки формы

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с солью, с ванильным и обычным сахаром, влейте молоко и растительное масло, перемешайте.

2. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите тесто.

3. Добавьте ягоды, перемешайте.

4. Форму смажьте сливочным маслом, вылейте тесто и готовьте в духовке 30-40 минут при 180 С.

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