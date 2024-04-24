Летняя окрошка с сосисками на минеральной воде: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт окрошки

Окрошка – очень бюджетное, вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, основа которого – свежие овощи, зелень, а также можно добавлять зелень, филе, сосиски. 

Легкая окрошка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки на минеральной воде, с сосисками. 

Рецепт окрошки
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Ингредиенты:

  • Сосиски – 400 г
  • Огурцы – 3 шт. 
  • Редька – 6 шт. 
  • Яйца – 4 шт. 
  • Петрушка, укроп, зеленый лук
  • Натуральный йогурт – 900 мл
  • Минеральная вода – 1,5 л

Способ приготовления: 

1. Порежьте сосиски, редиску, огурцы, вареные яйца, йогурт и порезанную зелень, перемешайте.

Основа для блюда

2. Залейте эту смесь минеральной водой, перемешайте и можно подавать.

Готовая окрошка

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