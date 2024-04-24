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Летняя окрошка с сосисками на минеральной воде: готовится 10 минут
Окрошка – очень бюджетное, вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, основа которого – свежие овощи, зелень, а также можно добавлять зелень, филе, сосиски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки на минеральной воде, с сосисками.
Ингредиенты:
- Сосиски – 400 г
- Огурцы – 3 шт.
- Редька – 6 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Петрушка, укроп, зеленый лук
- Натуральный йогурт – 900 мл
- Минеральная вода – 1,5 л
Способ приготовления:
1. Порежьте сосиски, редиску, огурцы, вареные яйца, йогурт и порезанную зелень, перемешайте.
2. Залейте эту смесь минеральной водой, перемешайте и можно подавать.
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