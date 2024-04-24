Окрошка – очень бюджетное, вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, основа которого – свежие овощи, зелень, а также можно добавлять зелень, филе, сосиски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки на минеральной воде, с сосисками.

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Ингредиенты:

Сосиски – 400 г

Огурцы – 3 шт.

Редька – 6 шт.

Яйца – 4 шт.

Петрушка, укроп, зеленый лук

Натуральный йогурт – 900 мл

Минеральная вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Порежьте сосиски, редиску, огурцы, вареные яйца, йогурт и порезанную зелень, перемешайте.

2. Залейте эту смесь минеральной водой, перемешайте и можно подавать.

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