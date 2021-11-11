Легендарный пирог со сливами, который сможет приготовить каждый: рецепт Лидии Таран

Осень – отличное время для приготовления вкусных пирогов, особенно с сезонными ягодами, фруктами и овощами. Стоит лишь выбрать отличный рецепт, качественные продукты и готовить.

Популярная телеведущая Лидия Таран поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного и легендарного пирога со сливами из газеты "Нью-Йорк тайм", который сможет приготовить каждый.

Ингредиенты:

сахар – 250 г

сливочное масло – 113 г

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яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

корица – 1 ч. л.

сливы – 12-15 шт.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для присыпки: смешайте 50 г сахара с корицей.

2. Взбейте 200 г сахара с маслом, добавьте туда яйца и соль, после – муку и обязательно разрыхлитель.

3. Вымешайте все лопаткой, чтобы тесто было однородным.

4. Застелите форму пергаментом, смажьте маслом и перелейте тесто.

5. На тесто переложите половинки слив и присыпьте сахаром с корицей.

6. Готовый пирог отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 С.

Телеведущая отметила, что она был добавила меньше в этот десерт сахара и корицы меньше, чем в классическом рецепте десерта.

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