Легендарный пирог со сливами, который сможет приготовить каждый: рецепт Лидии Таран
Осень – отличное время для приготовления вкусных пирогов, особенно с сезонными ягодами, фруктами и овощами. Стоит лишь выбрать отличный рецепт, качественные продукты и готовить.
Популярная телеведущая Лидия Таран поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного и легендарного пирога со сливами из газеты "Нью-Йорк тайм", который сможет приготовить каждый.
Ингредиенты:
сахар – 250 г
сливочное масло – 113 г
яйца – 2 шт.
разрыхлитель – 1 ч. л.
корица – 1 ч. л.
сливы – 12-15 шт.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для присыпки: смешайте 50 г сахара с корицей.
2. Взбейте 200 г сахара с маслом, добавьте туда яйца и соль, после – муку и обязательно разрыхлитель.
3. Вымешайте все лопаткой, чтобы тесто было однородным.
4. Застелите форму пергаментом, смажьте маслом и перелейте тесто.
5. На тесто переложите половинки слив и присыпьте сахаром с корицей.
6. Готовый пирог отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 С.
Телеведущая отметила, что она был добавила меньше в этот десерт сахара и корицы меньше, чем в классическом рецепте десерта.
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