Легендарный пирог со сливами, который сможет приготовить каждый: рецепт Лидии Таран

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,6 т.
Телеведущая Лидия Таран поделилась рецептом сливового пирога

Осень – отличное время для приготовления вкусных пирогов, особенно с сезонными ягодами, фруктами и овощами. Стоит лишь выбрать отличный рецепт, качественные продукты и готовить.

Популярная телеведущая Лидия Таран поделилась в Instagram рецептом вкусного, сочного и легендарного пирога со сливами из газеты "Нью-Йорк тайм", который сможет приготовить каждый.

Как приготовить вкусный сливовый пирог

Ингредиенты:

  • сахар – 250 г

  • сливочное масло – 113 г

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  • яйца – 2 шт.

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • корица – 1 ч. л.

  • сливы – 12-15 шт.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Сливы для пирога

1. Для присыпки: смешайте 50 г сахара с корицей.

Как вкусно приготовить пирог со сливами

2. Взбейте 200 г сахара с маслом, добавьте туда яйца и соль, после – муку и обязательно разрыхлитель.

3. Вымешайте все лопаткой, чтобы тесто было однородным.

В тесто обязательно нужно добавить яйца

4. Застелите форму пергаментом, смажьте маслом и перелейте тесто.

5. На тесто переложите половинки слив и присыпьте сахаром с корицей.

Пирог со сливами

6. Готовый пирог отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 С.

Сливовый пирог

Телеведущая отметила, что она был добавила меньше в этот десерт сахара и корицы меньше, чем в классическом рецепте десерта.

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