Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
276
Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

О таких ленивых беляшах знает каждый. Для них не нужно замешивать тесто, потому что у основания обычные вафли, а для начинки потребуется фарш. Блюдо элементарное, но очень вкусное.

Идея приготовления ленивых беляшей с фаршем опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко olga_riabenko_ в Instagram. Особенно понравятся детям.

Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • вафельные лепешки
  • фарш свинина + говядина – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • яйца – 2-4 шт.
Видео дня

Способ приготовления:

Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

1. Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно только из свинины или курицы).

2. Перекрутить лук в мясорубке вместе с мясом.

Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

3. Фарш довести по вкусу со специями.

4. Яйца посолить и взбить.

Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

5. На каждый вафель выложить тонкий слой фарша. Если использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 минут, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно порезать на порции.

6. Окунуть каждый кусок в яйцо и жарить до золотистого цвета.

Ленивые беляши без теста: из чего приготовить

7. Можно подать с томатным соком или соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты