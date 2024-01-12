О таких ленивых беляшах знает каждый. Для них не нужно замешивать тесто, потому что у основания обычные вафли, а для начинки потребуется фарш. Блюдо элементарное, но очень вкусное.

Идея приготовления ленивых беляшей с фаршем опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко olga_riabenko_ в Instagram. Особенно понравятся детям.

Ингредиенты:

вафельные лепешки

фарш свинина + говядина – 300 г

лук – 1 шт.

соль, перец, специи – по вкусу

яйца – 2-4 шт.

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Способ приготовления:

1. Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно только из свинины или курицы).

2. Перекрутить лук в мясорубке вместе с мясом.

3. Фарш довести по вкусу со специями.

4. Яйца посолить и взбить.

5. На каждый вафель выложить тонкий слой фарша. Если использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 минут, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно порезать на порции.

6. Окунуть каждый кусок в яйцо и жарить до золотистого цвета.

7. Можно подать с томатным соком или соусом.

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