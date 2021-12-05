Как приготовить Линцерское печенье: рецепт лучшей зимней выпечки

До сих пор не утихают споры между австрийцами и немцами по поводу Линцерского печенья – обе стороны никак не могут решить, кто является основателем легендарной выпечки. Возможно, когда-нибудь их рассудит история, но вот печенье по-настоящему является особенным, а его рецепт давно уже покорил весь мир.

Лакомство относят к разряду зимней выпечки. Ведь традиционно им украшают новогодний и рождественский стол. Его особенность – тонкое тесто и джем внутри.

Рецептом невероятного Линцерского печенья поделилась фудблогер Ольга Мончук. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Желтки – 4 шт

Сливочное масло – 220 г

Сахарная пудра – 120 г

Молотый миндаль – 80 г

Мука – 450 г

Порошок для печенья – 1\4 ч. л.

Соль – 1\4 ч. л.

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Цедра лимона – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Дополнительно:

Густое варенье – 3\4 ст

Способ приготовления:

1. Взбить сливочное масло и сахарную пудру.

2. Взбить желтки до однородности.

3. Добавить лимонную цедру, экстракт ванили и миндаль. Перемешать и соединить с масляной массой.

4. В отдельной миске просеять муку. Добавить к нему порошок в печенье и немного соли.

5. Смешайте с жидкой массой и замесите тесто. Разделить его на две части, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30-60 минут.

6. Тонко раскатать одну часть теста и вырезать печенье. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

7. Вторую часть теста тоже тонко раскатать и вырезать печенье. В каждом из них посредине вырезать дырочки. Также выложить на противень. Выпекать при температуре 190 градусов 10-12 минут.

8. Целое печенье смазать джемом, печенье с отверстиями посыпать сахарной пудрой и накрыть половинку с вареньем.

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