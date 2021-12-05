Как приготовить Линцерское печенье: рецепт лучшей зимней выпечки
До сих пор не утихают споры между австрийцами и немцами по поводу Линцерского печенья – обе стороны никак не могут решить, кто является основателем легендарной выпечки. Возможно, когда-нибудь их рассудит история, но вот печенье по-настоящему является особенным, а его рецепт давно уже покорил весь мир.
Лакомство относят к разряду зимней выпечки. Ведь традиционно им украшают новогодний и рождественский стол. Его особенность – тонкое тесто и джем внутри.
Рецептом невероятного Линцерского печенья поделилась фудблогер Ольга Мончук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Желтки – 4 шт
Сливочное масло – 220 г
Сахарная пудра – 120 г
Молотый миндаль – 80 г
Мука – 450 г
Порошок для печенья – 1\4 ч. л.
Соль – 1\4 ч. л.
Цедра лимона – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Дополнительно:
Густое варенье – 3\4 ст
Способ приготовления:
1. Взбить сливочное масло и сахарную пудру.
2. Взбить желтки до однородности.
3. Добавить лимонную цедру, экстракт ванили и миндаль. Перемешать и соединить с масляной массой.
4. В отдельной миске просеять муку. Добавить к нему порошок в печенье и немного соли.
5. Смешайте с жидкой массой и замесите тесто. Разделить его на две части, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30-60 минут.
6. Тонко раскатать одну часть теста и вырезать печенье. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
7. Вторую часть теста тоже тонко раскатать и вырезать печенье. В каждом из них посредине вырезать дырочки. Также выложить на противень. Выпекать при температуре 190 градусов 10-12 минут.
8. Целое печенье смазать джемом, печенье с отверстиями посыпать сахарной пудрой и накрыть половинку с вареньем.
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