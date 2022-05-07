Литовский бюджетный форшмак: из какой рыбы приготовить
В Украине форшмак традиционно готовят из сельди. Но если вы ищете новый яркий вкус такого блюда – стоит воспользоваться литовским вариантом. В нем главным ингредиентом является копченая скумбрия. Она дает приятный пикантный вкус блюду и отличный аромат.
Идея приготовления настоящего литовского форшмака опубликована на странице chef.stepanova в Instagram.
Ингредиенты:
скумбрия горячего копчения – 1 шт
отварные яйца – 1 шт
среднее яблоко – 1 шт
горчица
лимонный сок
специи
зелень, масло и овощи для сервировки
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить и выбрать мясо.
2. Яйцо, яблоко, рыбу, горчицу и лимонный сок положить в чашу блендера.
3. Все взбить, чтобы масса стала однородной.
4. Вкус довести специями.
5. Оставить на несколько часов, чтобы масса остыла.
6. Украсить сезонной зеленью, овощами и оливковым маслом.
7. Подавать с гренками и тостами.
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