Литовский бюджетный форшмак: из какой рыбы приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Литовский бюджетный форшмак: из какой рыбы приготовить

В Украине форшмак традиционно готовят из сельди. Но если вы ищете новый яркий вкус такого блюда – стоит воспользоваться литовским вариантом. В нем главным ингредиентом является копченая скумбрия. Она дает приятный пикантный вкус блюду и отличный аромат.

Идея приготовления настоящего литовского форшмака опубликована на странице chef.stepanova в Instagram.

Рецепт сытного литовского форшмака из скумбрии

Ингредиенты:

  • скумбрия горячего копчения – 1 шт

  • отварные яйца – 1 шт

  • среднее яблоко – 1 шт

  • горчица

  • лимонный сок

  • специи

  • зелень, масло и овощи для сервировки

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Скумбрия для блюда

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить и выбрать мясо.

2. Яйцо, яблоко, рыбу, горчицу и лимонный сок положить в чашу блендера.

Яблоки для блюда

3. Все взбить, чтобы масса стала однородной.

4. Вкус довести специями.

Измельчение ингредиентов для блюда

5. Оставить на несколько часов, чтобы масса остыла.

6. Украсить сезонной зеленью, овощами и оливковым маслом.

7. Подавать с гренками и тостами.

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