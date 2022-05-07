В Украине форшмак традиционно готовят из сельди. Но если вы ищете новый яркий вкус такого блюда – стоит воспользоваться литовским вариантом. В нем главным ингредиентом является копченая скумбрия. Она дает приятный пикантный вкус блюду и отличный аромат.

Идея приготовления настоящего литовского форшмака опубликована на странице chef.stepanova в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения – 1 шт

отварные яйца – 1 шт

среднее яблоко – 1 шт

горчица

лимонный сок

специи

зелень, масло и овощи для сервировки

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Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить и выбрать мясо.

2. Яйцо, яблоко, рыбу, горчицу и лимонный сок положить в чашу блендера.

3. Все взбить, чтобы масса стала однородной.

4. Вкус довести специями.

5. Оставить на несколько часов, чтобы масса остыла.

6. Украсить сезонной зеленью, овощами и оливковым маслом.

7. Подавать с гренками и тостами.

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