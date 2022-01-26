Кокосовый батончик, который переплюнет "Баунти": идеей поделилась Лиза Глинская
Известный шоколадный батончик "Баунти" можно легко приготовить в домашних условиях. Его можно взять с собой на перекус и дать ребенку в школу. А самое главное, что все ингредиенты натуральные, поэтому вы точно будете уверены в свежести и качестве продукта.
Идеей приготовления таких сладостей поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
банан – 100 г
кокосовая стружка – 100 г
кокосовое масло – 40 г
арахисовая паста – 70 г
кокосовое молоко или вода – 20 мл
Способ приготовления:
1. Блендером перебить банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре.
2. Масса должна быть гладкой и однородной. Если жир отслаивается – можно добавить 20 мл кокосового молока или воды.
3. Снова сбить. Масса должна напоминать консистенцию эмульсии.
4. Ее нужно соединить с кокосовой стружкой и перемешать.
5. Сформировать батончики или круглые конфеты.
6. Выложить на дощечку с пергаментом, оставить в холодильнике на 5-6 часов. Шоколад растопить и покрыть им батончики.
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