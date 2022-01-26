Кокосовый батончик, который переплюнет "Баунти": идеей поделилась Лиза Глинская

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Кокосовый батончик, который переплюнет 'Баунти': идеей поделилась Лиза Глинская

Известный шоколадный батончик "Баунти" можно легко приготовить в домашних условиях. Его можно взять с собой на перекус и дать ребенку в школу. А самое главное, что все ингредиенты натуральные, поэтому вы точно будете уверены в свежести и качестве продукта.

Идеей приготовления таких сладостей поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Рецепт домашних батончиков.

Ингредиенты:

  • банан – 100 г

  • кокосовая стружка – 100 г

  • кокосовое масло – 40 г

  • арахисовая паста – 70 г

  • кокосовое молоко или вода – 20 мл

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Кокосовая стружка для десерта

Способ приготовления:

1. Блендером перебить банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре.

2. Масса должна быть гладкой и однородной. Если жир отслаивается – можно добавить 20 мл кокосового молока или воды.

Банан, который нужно сбить в блендере

3. Снова сбить. Масса должна напоминать консистенцию эмульсии.

4. Ее нужно соединить с кокосовой стружкой и перемешать.

Шоколад может быть опасен

5. Сформировать батончики или круглые конфеты.

6. Выложить на дощечку с пергаментом, оставить в холодильнике на 5-6 часов. Шоколад растопить и покрыть им батончики.

Готовые домашние батончики.

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