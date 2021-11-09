Лиза Глинская поделилась рецептом полезного домашнего зефира, который можно есть детям

Зефир, как правило любят дети и люди, которые на диетах. Ведь это низкокалорийный продукт, в состав которого входит всего лишь 3 ингредиента, если он натуральный. Но, чтобы быть полностью уверенными в его безопасности безусловно лучше – приготовить его самостоятельно дома из фруктового или ягодного пюре, желатина и воды.

Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного, домашнего зефира, который вы с легкостью приготовите (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

кислые сорт яблок – 350 г

Видео дня

яблучное пюре – 130 г

смородиновое пюре – 100 г

сахар – 150 г

белок – 30 г

вода – 60 мл

сахар – 200 г

агар-агар – 10 г

Способ приготовления:

1. Для пюре: очиститеяблоки от кожуры и семечек, нарежьте небольшими кусочкам и отправьте в микроволновку и там запекаем.

2. После – перебейте погружным блендером до однородности, хорошо перетрите через сито и отправьте на ночь в холодильник.

3. Готовое пюре смешайте с сахаром, перемешайте хорошо, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме.

4. После добавьте белок и снова хорошо взбейте до однородности.

5. В сотейник переложите ягодное пюре, добавьте агар-агар и воду, перемешайте и отправьте на плиту, варите до 104 С.

6. Готовый сироп перелейте в яблочно-белковую массу и дальше взбивайте, масса должна хорошо держать форму и быть не ниже 40 С.

7. Готовую смесь переложите в кондитерский мешок и отсаживаем зефир.

8. Обязательно дайте ему постоять около 6-10 часов при комнатной температуре, чтобы он стабилизировался.

9. После – присыпьте готовый десерт сахарной пудрой и можно есть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: