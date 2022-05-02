Снаружи такой омлет практически не отличается от классического. Впрочем, по способу приготовления есть определенные отличия. Блюдо готовится на основе теста без добавления яиц и молока. Также по желанию к омлету можно добавить овощи, грибы и зелень. Выходит очень вкусно и сытно.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом необычного овощного омлета на основе теста, который готовится без яиц и молока.

Ингредиенты:

нутовая мука – 50 г

порошок карри – 1\4 ч. л.

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соль – щепотка

разрыхлитель – 1\4 ч. л.

вода – 50 мл

перец

лук – 1\2 шт

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Приготовление теста для омлета. Смешать муку, разрыхлитель, соль, карри.

2. Налить воду и перемешать. Если масса получится слишком густой, добавить еще воды.

3. Лук порезать кольцами, перец порезать произвольно, чеснок измельчить. Выложить овощи на сковороду.

4. На овощи равномерно вылить тесто.

5. Жарить омлет с обеих сторон.

6. Готовый омлет подавать с руколой, помидорами, редисом. Посыпать сухими прованскими травами.

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