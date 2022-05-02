Без яиц, молока и сметаны: как приготовить омлет по-новому
Снаружи такой омлет практически не отличается от классического. Впрочем, по способу приготовления есть определенные отличия. Блюдо готовится на основе теста без добавления яиц и молока. Также по желанию к омлету можно добавить овощи, грибы и зелень. Выходит очень вкусно и сытно.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом необычного овощного омлета на основе теста, который готовится без яиц и молока.
Ингредиенты:
нутовая мука – 50 г
порошок карри – 1\4 ч. л.
соль – щепотка
разрыхлитель – 1\4 ч. л.
вода – 50 мл
перец
лук – 1\2 шт
чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Приготовление теста для омлета. Смешать муку, разрыхлитель, соль, карри.
2. Налить воду и перемешать. Если масса получится слишком густой, добавить еще воды.
3. Лук порезать кольцами, перец порезать произвольно, чеснок измельчить. Выложить овощи на сковороду.
4. На овощи равномерно вылить тесто.
5. Жарить омлет с обеих сторон.
6. Готовый омлет подавать с руколой, помидорами, редисом. Посыпать сухими прованскими травами.
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