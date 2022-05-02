Без яиц, молока и сметаны: как приготовить омлет по-новому

Татьяна Козюк
Local Food
2 минуты
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Без яиц, молока и сметаны: как приготовить омлет по-новому

Снаружи такой омлет практически не отличается от классического. Впрочем, по способу приготовления есть определенные отличия. Блюдо готовится на основе теста без добавления яиц и молока. Также по желанию к омлету можно добавить овощи, грибы и зелень. Выходит очень вкусно и сытно.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом необычного овощного омлета на основе теста, который готовится без яиц и молока.

Рецепт омлета из теста без яиц и молока

Ингредиенты:

  • нутовая мука – 50 г

  • порошок карри – 1\4 ч. л.

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  • соль – щепотка

  • разрыхлитель – 1\4 ч. л.

Омлет с овощами

  • вода – 50 мл

  • перец

  • лук – 1\2 шт

  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Приготовление теста для омлета. Смешать муку, разрыхлитель, соль, карри.

Тесто для омлета

2. Налить воду и перемешать. Если масса получится слишком густой, добавить еще воды.

3. Лук порезать кольцами, перец порезать произвольно, чеснок измельчить. Выложить овощи на сковороду.

Овощи для омлета

4. На овощи равномерно вылить тесто.

5. Жарить омлет с обеих сторон.

Как приготовить омлет без молока и сметаны

6. Готовый омлет подавать с руколой, помидорами, редисом. Посыпать сухими прованскими травами.

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