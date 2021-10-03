Что ели дети в школьных столовых СССР: топ-12 популярных блюд

Тем, чье детство прошло в СССР, никогда не забыть вкуса котлет, пирожков или макарон из школьной столовой. Причем дети делились тех, кто обожает такие блюда, и тех, кто не переносит даже их запаха.

И хотя повара готовили по ГОСТу, подход к рецептам мог быть разным, пишет Travel Ask. Издание назвало блюда, которые готовили для детей в советских столовых чаще всего.

Оладьи

Их подавали со сгущенкой, медом или повидлом.

Макароны с сосисками

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Такой обед был самым желанным для многих детей в СССР, которые предпочитали сосиски курице или другому мясу.

Запеканка из творога

Запеканка подавалась со сгущенным молоком или вареньем – она представляла собой питательный завтрак и вкусный десерт в одном блюде.

Сырники

Сырники были также популярным творожным блюдом, но налепить их на всю школу было гораздо сложнее, чем спечь запеканку, поэтому и готовили их реже.

Омлет

Школьный омлет имел превосходный вкус в горячем и холодном виде, а попытки приготовить его таким же высоким дома обычно заканчивались провалом.

Тушеная рыба под маринадом

Тушеное рыбное филе с луком с морковью не было любимым блюдом у детей, но многие годы оставалось неотъемлемым атрибутом школьного меню.

Пюре с котлетой

Все кухни в школьных столовых были оборудованы специальными машинами, которые протирали отварной картофель настолько сильно, что не оставляли комочкам никаких шансов. А дополняли пюре обычно котлетами, которые тушили в мясной подливке.

Винегрет

Этот бюджетный салат из овощей был популярным как в школьных, так и в заводских столовых СССР.

Молочная вермишель

Вермишель с молоком детям предлагалась на завтрак, как и каши. Из-за молочной пенки это было одно из самых нелюбимых блюд у детей.

Чай и компот

Многие помнят из детства сладкий черный чай с цитрусовым ароматом (повара добавляли в него цедру лимона или апельсина). Его часто заменяли компотом из сухофруктов, который считался полезным для пищеварения.

Кисель

Густой ягодный кисель с булочкой школьникам давали после обеда в качестве десерта.

Пирожки

Пирожки в советских столовых готовили печеные или жареные, а для начинки использовались капуста, картошка, повидло или печенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали запрещенные фото магазинов в СССР. Их авторами были иностранные журналисты – такие снимки никогда не попадали в советские СМИ.