Сочный лосось на цитрусовой подушке: эксклюзивным рецептом поделилась финалистка "Адской кухни"
Лосось – это универсальная рыба, которая пригодится на все случаи жизни. Ее можно приготовить любыми способами: запечь, пожарить или стушить.
По-особенному вкусным лосось получается на цитрусовой подушке. Это идеальный вариант для праздничного блюда – гости будут просить рецепт.
Специально для редакции FoodOboz финалистка кулинарного шоу "Адская кухня" Елена Охотник поделилась рецептом лосося на цитрусовой подушке.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Лосось – 150 г
Грейпфрут – 1 шт
Лайм – 1 шт
Апельсин – 1 шт
Укроп – 40 г
Сливочный сыр – 70 г
Чеснок – 1 зубчик
Горчица – 1 ч. л.
Соевый соус – 2 ст. л.
Любимые специи к рыбе – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В центре лосося произвести разрез. Помазать со всех сторон специями.
2. В миске смешать сливочный сыр, измельченный укроп и чеснок.
3. Полученной массой начинить лосось.
4. Нарезать кружочками лайм и грейпфрут.
5. На сковороду или форму положить один кружочек грейпфрута, на него два слайса лайма и сверху лосось.
6. Отдельно смешать соевый соус, апельсиновый сок и горчицу.
7. Полученной массой помазать рыбу.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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