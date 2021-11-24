Сочный лосось на цитрусовой подушке: эксклюзивным рецептом поделилась финалистка "Адской кухни"

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,4 т.
Сочный лосось на цитрусовой подушке: эксклюзивным рецептом поделилась финалистка 'Адской кухни'

Лосось – это универсальная рыба, которая пригодится на все случаи жизни. Ее можно приготовить любыми способами: запечь, пожарить или стушить.

По-особенному вкусным лосось получается на цитрусовой подушке. Это идеальный вариант для праздничного блюда – гости будут просить рецепт.

Филе лосося

Специально для редакции FoodOboz финалистка кулинарного шоу "Адская кухня" Елена Охотник поделилась рецептом лосося на цитрусовой подушке.

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Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • Лосось – 150 г

  • Грейпфрут – 1 шт

  • Лайм – 1 шт

  • Апельсин – 1 шт

  • Укроп – 40 г

  • Сливочный сыр – 70 г

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Горчица – 1 ч. л.

  • Соевый соус – 2 ст. л.

  • Любимые специи к рыбе – 2 ст. л.

Лайм и грейпфрут – обязательные компоненты блюда

Способ приготовления:

1. В центре лосося произвести разрез. Помазать со всех сторон специями.

В центре лосося сделать разрез

2. В миске смешать сливочный сыр, измельченный укроп и чеснок.

3. Полученной массой начинить лосось.

4. Нарезать кружочками лайм и грейпфрут.

5. На сковороду или форму положить один кружочек грейпфрута, на него два слайса лайма и сверху лосось.

6. Отдельно смешать соевый соус, апельсиновый сок и горчицу.

Смешать ингредиенты для соуса и помазать им лосось перед выпеканием

7. Полученной массой помазать рыбу.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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