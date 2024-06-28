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Лосось в бренди: как добавить красной рыбе еще более изысканный вкус
Лосось в бренди – это блюдо, которое стоит подачи в самых дорогих ресторанах мира. Оно обладает необыкновенно изысканным вкусом и ароматом, которые не только удивляют, но и восхищают.
Как приготовить лосось в бренди в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories feed. Она утверждает, что блюдо получится очень вкусным, но только при использовании качественных ингредиентов и алкоголя.
Ингредиенты
- Лосось
- Апельсин
- Бренди или ром – 50-70 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Приправа к рыбе – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Апельсин режем кольцами и выкладываем в форму.
2. Лосось натираем солью и приправой.
3. Выкладываем рыбу на апельсины и поливаем алкоголем.
4. Смазываем оливковым маслом.
5. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
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