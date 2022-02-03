Лучшая альтернатива намазкам – грибное масло: делимся простым рецептом
Печеночные паштеты, сало с чесноком, плавленный сыр со специями, треска с луком – это все очень вкусные и простые в приготовлении намазки. Их можно готовить как для перекуса, так и для праздничного стола.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного грибного масла, которое будет лучше любой традиционной намазки. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Книга рецептов".
Ингредиенты:
Лисички или шампиньоны – 250 г
Сливочное масло – 200 г
Топленое масло (или растительного) – 1 ст. л.
Чеснок – 2 зуб.
Тимьян – несколько веточек
Свежая петрушка или укроп – пучок
Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и просушите грибы, после нарежьте их средними кусками.
2. Раздавите или измельчите чеснок.
3. Растопите на сковороде масло, добавьте туда чеснок и тимьян и хорошо прогрейте.
4. Достаньте тимьян и добавьте грибы, перемешайте и жарьте на среднем огне 10 минут.
5. Посолите, поперчите и добавьте свежий тимьян.
6. Готовую смесь остудите.
7. Переложите все в блендер и немного измельчите, но так, чтобы грибы не превратились в пасту.
8. После смешайте грибы с мягким сливочным маслом, добавьте измельченную петрушки, перемешайте и можно подавать с гренками и мягким, свежим хлебом.
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