Лучшая альтернатива намазкам – грибное масло: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,5 т.
Вкусная намазка из масла и грибов

Печеночные паштеты, сало с чесноком, плавленный сыр со специями, треска с луком – это все очень вкусные и простые в приготовлении намазки. Их можно готовить как для перекуса, так и для праздничного стола.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного грибного масла, которое будет лучше любой традиционной намазки. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Книга рецептов".

Ингредиенты:

  • Лисички или шампиньоны – 250 г

Лисички для блюда
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  • Сливочное масло – 200 г

Сливочное масло

  • Топленое масло (или растительного) – 1 ст. л.

  • Чеснок – 2 зуб.

Свежий чеснок

  • Тимьян – несколько веточек

  • Свежая петрушка или укроп – пучок

Свежий укроп

  • Соль, свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Шампиньоны для блюда

1. Помойте и просушите грибы, после нарежьте их средними кусками.

2. Раздавите или измельчите чеснок.

Свежий чеснок

3. Растопите на сковороде масло, добавьте туда чеснок и тимьян и хорошо прогрейте.

4. Достаньте тимьян и добавьте грибы, перемешайте и жарьте на среднем огне 10 минут.

Грибы для намазки

5. Посолите, поперчите и добавьте свежий тимьян.

Специи для блюда

6. Готовую смесь остудите.

7. Переложите все в блендер и немного измельчите, но так, чтобы грибы не превратились в пасту.

Приготовление грибов

8. После смешайте грибы с мягким сливочным маслом, добавьте измельченную петрушки, перемешайте и можно подавать с гренками и мягким, свежим хлебом.

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