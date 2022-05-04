Лучше, чем беляши: пирожки с сочной мясной начинкой и бульоном
Именно такие пирожки, известные под названием вак-белиш, традиционны для татарской и турецкой кухни. Снаружи и по способу приготовления они чем-то напоминают обычные беляши. Впрочем, получаются более сочными из-за того, что готовят их с бульоном. Кстати, подавать их можно как самостоятельное блюдо, вместе с первыми блюдами и даже со сладким чаем.
Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных пирожков с сочной мясной начинкой и бульоном.
Тесто:
мука – 750 г
кефир – 500 мл
сода чайная – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
масло сливочное – 150 г
Начинка:
говядина (мякоть) – 500 г
жир говяжий замороженный (можно заменить на сливочное масло – 150 г) – 100 г
картофель (большой) - 5 шт
лук репчатый – 3 шт
соль – 0,5 ст. л. (+ – по вкусу)
перец черный молотый – по вкусу
Для бульона:
вода – 150 мл
масло сливочное – 50 г
соль – 1/3 ч. л.
Для смазывания пирогов – 1 яйцо
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Способ приготовления:
1. Приготовление начинки. Говядину и картофель нарезать кубиками.
2. Жир натереть на терке.
3. Лук измельчить.
4. Смешать мясо, натертый жир, картофель, лук. Посолить и поперчить.
5. Приготовление теста. В кефир насыпать соду. Перемешать.
6. в муку насыпать соль и налить кефир. Перемешать.
7. Добавить часть растопленного сливочного масла. Замесить тесто. Дать ему отдохнуть в течение 20 минут.
8. Из готового теста сформировать колбаску. Разделить на 18 частей.
9. Каждый кусок теста раскатать, выложить начинку, бока теста приподнять наверх и закрепить по кругу, оставляя внутри дырочку.
10. Пироги выложить на пергамент и смазать яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
11. Приготовление бульона. В сотейник налить воду, добавить масло и соль. Довести до кипения. Варить 1-2 минуты.
12. Готовый бульон налить в дырочку пирожков и запекать еще 15 минут.
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