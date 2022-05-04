Именно такие пирожки, известные под названием вак-белиш, традиционны для татарской и турецкой кухни. Снаружи и по способу приготовления они чем-то напоминают обычные беляши. Впрочем, получаются более сочными из-за того, что готовят их с бульоном. Кстати, подавать их можно как самостоятельное блюдо, вместе с первыми блюдами и даже со сладким чаем.

Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных пирожков с сочной мясной начинкой и бульоном.

Тесто:

мука – 750 г

кефир – 500 мл

сода чайная – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

масло сливочное – 150 г

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Начинка:

говядина (мякоть) – 500 г

жир говяжий замороженный (можно заменить на сливочное масло – 150 г) – 100 г

картофель (большой) - 5 шт

лук репчатый – 3 шт

соль – 0,5 ст. л. (+ – по вкусу)

перец черный молотый – по вкусу

Для бульона:

вода – 150 мл

масло сливочное – 50 г

соль – 1/3 ч. л.

Для смазывания пирогов – 1 яйцо

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Способ приготовления:

1. Приготовление начинки. Говядину и картофель нарезать кубиками.

2. Жир натереть на терке.

3. Лук измельчить.

4. Смешать мясо, натертый жир, картофель, лук. Посолить и поперчить.

5. Приготовление теста. В кефир насыпать соду. Перемешать.

6. в муку насыпать соль и налить кефир. Перемешать.

7. Добавить часть растопленного сливочного масла. Замесить тесто. Дать ему отдохнуть в течение 20 минут.

8. Из готового теста сформировать колбаску. Разделить на 18 частей.

9. Каждый кусок теста раскатать, выложить начинку, бока теста приподнять наверх и закрепить по кругу, оставляя внутри дырочку.

10. Пироги выложить на пергамент и смазать яйцом. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

11. Приготовление бульона. В сотейник налить воду, добавить масло и соль. Довести до кипения. Варить 1-2 минуты.

12. Готовый бульон налить в дырочку пирожков и запекать еще 15 минут.

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